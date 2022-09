新書爆梅根發明星夢 想做英國Beyoncé 或早有預謀脫離王室返美賺大錢

英國亨利王子的夫人梅根是話題女王,一本即將出版的新書引述其前職員及消息人士指,梅根發明星夢,以為嫁入王室就可以成為「英國Beyoncé」,但婚後很快就發覺王室太多規矩,令她感到窒息、愁悶,於是逐漸疏遠白金漢宮。有前職員懷疑,梅根想向外界展示王室是如何「負了她」,而脫離王室或是「早有預謀」,讓她可以返回美國賺錢。對梅根如此深謀遠慮,原本對她忠心耿耿的工作團隊,感到被她出賣,被她「玩弄了」(We were played)。

英國王室|消息:梅根覺太多規矩要守 好荒謬

由王室記者Valentine Low撰寫、將於下月6日出版的《侍臣們︰王冠背後隱藏的權力》(Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown)引述一名消息人士指:「我認為梅根想著她會成為英國的Beyoncé,成為王室的一分子,可以給她這份榮譽。但她最終發現實在有太多規矩要守、太荒謬了,她不能做一個普通人可以做的事,這樣讓她感到難受。」消息指,「亨利與梅根覺得被孤立、被誤會,覺得非常不開心」。