新書爆梅根發明星夢 想做英國Beyoncé 或早有預謀脫離王室返美賺大錢

英國亨利王子的夫人梅根是話題女王，一本即將出版的新書引述其前職員及消息人士指，梅根發明星夢，以為嫁入王室就可以成為「英國Beyoncé」，但婚後很快就發覺王室太多規矩，令她感到窒息、愁悶，於是逐漸疏遠白金漢宮。有前職員懷疑，梅根想向外界展示王室是如何「負了她」，而脫離王室或是「早有預謀」，讓她可以返回美國賺錢。對梅根如此深謀遠慮，原本對她忠心耿耿的工作團隊，感到被她出賣，被她「玩弄了」(We were played)。
英國王室｜消息：梅根覺太多規矩要守 好荒謬
由王室記者Valentine Low撰寫、將於下月6日出版的《侍臣們︰王冠背後隱藏的權力》(Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown)引述一名消息人士指：「我認為梅根想著她會成為英國的Beyoncé，成為王室的一分子，可以給她這份榮譽。但她最終發現實在有太多規矩要守、太荒謬了，她不能做一個普通人可以做的事，這樣讓她感到難受。」消息指，「亨利與梅根覺得被孤立、被誤會，覺得非常不開心」。
英國王室｜私人秘書呻「就像服侍孩子」
新書形容，梅根的工作團隊原本對她忠心、信任她，「會為她做任何事」去扶助她與亨利，但其後雙方交惡。原因是梅根的壞脾氣波及許多人，她透過欺凌、欺壓來宣示主權，對員工破口大罵，令員工生畏。因梅根脾氣壞、難服侍，員工替她取了「自戀的反社會分子」(narcissistic sociopath)的綽號，又自嘲是「薩塞克斯倖存者俱樂部」(Sussex Survivors’ Club)。
亨利夫婦私人秘書科恩(Samantha Cohen)於2018年為他們籌備婚禮，翌年離職，據報是受不住梅根欺凌。新書引述消息指，科恩被「欺凌」，她做的所有事，亨利夫婦都認為不夠好，科恩常對人說，她就像服侍一對孩子那樣，他們會不斷逼迫她，令她覺得沮喪。
英國王室｜職員自嘆被梅根玩弄
團隊與亨利夫婦關係轉差，有部分職員甚至懷疑脫離王室是梅根早有預謀，「她希望被排除在外，因為她由一開始已經深深地有這種想法」。書中指出，職員當時相信，梅根希望展示給世人看，王室是如何負了她，「他們(職員)相信，她(梅根)希望可以公開說：『看，他們是這樣沒有支持我』。」
職員認為，那些在她後來的專訪中自己建構出來的故事，包括自殺和尋求心理治療，都是為了合理化「脫英」的藉口。部分職員「懷疑她最終目的就是賺錢，而唯一的(賺錢)方法，就是離開王室，返回美國」。對此脫離王室的陰謀，職員們感到失望，嘆「我們被玩弄了」。消息說，對做事一板一眼、太顧全體面的英國王室來說，亨利夫婦出走，是讓王室措手不及，「他們(王室)是被亨利、被梅根壓住了」。