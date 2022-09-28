新書爆梅根發明星夢 想做英國Beyoncé 或早有預謀脫離王室返美賺大錢

英國亨利王子的夫人梅根是話題女王，一本即將出版的新書引述其前職員及消息人士指，梅根發明星夢，以為嫁入王室就可以成為「英國Beyoncé」，但婚後很快就發覺王室太多規矩，令她感到窒息、愁悶，於是逐漸疏遠白金漢宮。有前職員懷疑，梅根想向外界展示王室是如何「負了她」，而脫離王室或是「早有預謀」，讓她可以返回美國賺錢。對梅根如此深謀遠慮，原本對她忠心耿耿的工作團隊，感到被她出賣，被她「玩弄了」(We were played)。 英國王室｜消息：梅根覺太多規矩要守 好荒謬 由王室記者Valentine Low撰寫、將於下月6日出版的《侍臣們︰王冠背後隱藏的權力》(Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown)引述一名消息人士指：「我認為梅根想著她會成為英國的Beyoncé，成為王室的一分子，可以給她這份榮譽。但她最終發現實在有太多規矩要守、太荒謬了，她不能做一個普通人可以做的事，這樣讓她感到難受。」消息指，「亨利與梅根覺得被孤立、被誤會，覺得非常不開心」。

英國王室｜私人秘書呻「就像服侍孩子」 新書形容，梅根的工作團隊原本對她忠心、信任她，「會為她做任何事」去扶助她與亨利，但其後雙方交惡。原因是梅根的壞脾氣波及許多人，她透過欺凌、欺壓來宣示主權，對員工破口大罵，令員工生畏。因梅根脾氣壞、難服侍，員工替她取了「自戀的反社會分子」(narcissistic sociopath)的綽號，又自嘲是「薩塞克斯倖存者俱樂部」(Sussex Survivors’ Club)。 亨利夫婦私人秘書科恩(Samantha Cohen)於2018年為他們籌備婚禮，翌年離職，據報是受不住梅根欺凌。新書引述消息指，科恩被「欺凌」，她做的所有事，亨利夫婦都認為不夠好，科恩常對人說，她就像服侍一對孩子那樣，他們會不斷逼迫她，令她覺得沮喪。