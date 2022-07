新書爆梅根試婚紗確實惹哭凱特 彈夏洛特公主不及好友女兒　

英國亨利王子與妻子梅根結婚以來惹來不少風雨,梅根2018年試穿婚紗時曾爆出惹哭未來大嫂凱特,有傳是與凱特女兒夏洛特公主的花女裙有關。惟梅根其後受訪時說事實剛好相反,並指凱特已道歉。不過,傳記作家鮑爾(Tom Bower)在新書《復仇:梅根、亨利與溫莎堡的戰爭》(Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors)引述匿名消息人士稱,凱特在事件中的確有哭,兩人因夏洛特裙子長度不合身、花女應跟隨王室規定穿絲襪等有不同意見,梅根甚至拿另一花女、前最好朋友Jessica Mulroney的女兒Ivy與夏洛特比較,指Ivy好過夏洛特。

花女穿絲襪王室規定引爭拗

鮑爾在新書稱,誕下幼子路易王子不久的凱特本已覺疲累,加上有投訴指梅根欺凌王室工作人員令她感煩躁,所以面對梅根爭拗花女穿絲襪規定感到疲憊不堪,而梅根堅持不穿絲襪決定也獲Mulroney支持;鮑爾並補充稱,「有人會說梅根認為Ivy好過夏洛特(Some would say that Meghan compared Ivy favourably against Charlotte)。」之後兩人又就夏洛特裙腳長度太短不合身持不同意見,鮑爾在書中聲稱,梅根不妥協,而凱特感到不開心,也認為王室職員對梅根的投訴獲證實。鮑爾說,一名王室人員說,梅根對其圈外的人展現很少的同情心。