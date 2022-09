新書爆梅根跟亨利外訪 鏡頭前笑容滿面 背後埋怨︰點解無錢？!

英女王伊利沙伯二世國葬的另類焦點,是已脫離王室的亨利王子夫婦的一舉一動。有評論認為,亨利夫人梅根在國葬期間表現得體,算是盡了本份,但有即將推出的新書爆料,稱梅根可能「人前人後兩個樣」。

由王室記者Valentine Low所撰、將於10月6日出版的新書《侍臣們︰王冠背後隱藏的權力》(Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown)指,2018年5月梅根嫁給亨利後,夫婦於10月先後出訪澳洲、菲濟、湯加及新西蘭多國,短短16天內出席了76場公務。

梅根|新書︰她不明白與無數陌生人握手的意義

梅根在行程中的表現頗受讚賞,該書指澳洲人欣賞她沒那麼官腔的態度,包括曾經帶自己烘培的香蕉麵包,跟當地家庭分享。但該書聲稱,在鏡頭後「是另一個故事」(it was a different story),「儘管梅根享受被注視,但她不明白這一切活動及與無數陌生人握手的意義」,對日復日的王室責任感到沮喪。

據報梅根曾埋怨該行程,「我不能相信我沒有錢收」(I can't believe I'm not getting paid for this),與侍從們的關係亦愈趨緊張。負責亨利夫婦公關事務的主管克瑙夫(Jason Knauf)於18年10月曾發電郵向威廉的前私人秘書投訴,斥梅根曾對一位克盡己任的員工,作出「不可接受」(unacceptable)的行為,並指兩名公關人員曾受梅根欺凌。克瑙夫最終在當年年底辭職。

梅根|新書︰曾迫亨利公開關係 否則分手

該書又引述消息人士,聲稱梅根曾迫亨利公開二人關係,否則要脅分手,亨利當時「嚇壞了」(freaking out),說「她要甩掉我了」。據報亨利之後聯絡克瑙夫,叫他發聲明確認亨利與梅根的關係,並譴責英國小報對梅根的歧視言論。

梅根|新書︰亨利擔心自己有「保質期」

另外,該書又指亨利總覺得自己有「保質期」(shelf life),擔心兄長威廉的長子、喬治王子18歲後,自己便會跟叔叔安德魯王子一樣,失去影響力,變得可有可無,消息人士說︰「『屆時我就變成落選者了』,他(亨利)真心這樣想,『目前我在有限的時間內有自己的平台,因此我要一直向前衝』。」