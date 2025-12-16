日本男享一夫多妻 偕28歲妻與23歲養女偷拍及販售性愛片涉過百女性

日本東京警視廳今日（12月16日）宣布再次逮捕涉嫌偷拍並販售性交影片的39歲男子小野洋平，並以共謀違反《性姿態攝影處罰法》為由，逮捕其28歲「妻子」晴香和23歲養女兼性伴侶「凜」。據道三人以「一夫多妻」關係同居生活，主要靠販賣偷拍影片為生。警方在搜查其住所時，查獲了超過800條涉及約100名女性的影片。

針孔攝影機錄影 再勒索受害者

日本《時事通信社》報道，據調查人員透露，小野洋平、晴香、凜三人涉嫌在去年7月合謀犯案。他們透過社交媒體（SNS）結識一名20多歲的女性，並將其帶至東京都新宿區歌舞伎町的一間酒店。三人事先在酒店房間內安裝了針孔攝影機，並在性交過程中全程錄影。隨後晴香和凜兩人闖入房間，並向受害女性勒索約300萬日圓（約15.1萬港元）。警方懷疑，自2022年以來，這三人至少重複了多次類似的犯罪手法。