日本男享一夫多妻 偕28歲妻與23歲養女偷拍及販售性愛片涉過百女性

日本東京警視廳今日（12月16日）宣布再次逮捕涉嫌偷拍並販售性交影片的39歲男子小野洋平，並以共謀違反《性姿態攝影處罰法》為由，逮捕其28歲「妻子」晴香和23歲養女兼性伴侶「凜」。據道三人以「一夫多妻」關係同居生活，主要靠販賣偷拍影片為生。警方在搜查其住所時，查獲了超過800條涉及約100名女性的影片。
針孔攝影機錄影 再勒索受害者
日本《時事通信社》報道，據調查人員透露，小野洋平、晴香、凜三人涉嫌在去年7月合謀犯案。他們透過社交媒體（SNS）結識一名20多歲的女性，並將其帶至東京都新宿區歌舞伎町的一間酒店。三人事先在酒店房間內安裝了針孔攝影機，並在性交過程中全程錄影。隨後晴香和凜兩人闖入房間，並向受害女性勒索約300萬日圓（約15.1萬港元）。警方懷疑，自2022年以來，這三人至少重複了多次類似的犯罪手法。
小野洋平已於11月26日因非法禁錮罪名被警視廳逮捕。他涉嫌在新宿區百人町的一間公寓，將一名10多歲的少女非法禁錮約兩個月。這名少女同樣是透過SNS與小野建立關係，但隨著關係加深，她開始遭受暴力對待，並被小野以「逃跑就殺了妳」等言語威脅，被迫與其同居。最終，該名女性找到機會跑到附近的派出所報案，才使事件曝光。
涉非法禁錮少女近2個月
警方在監禁現場查獲了37部智能手機、3部手提電腦，以及用作監禁的手銬、頸圈和電擊棒等物證。
針對指控，小野洋平對認罪與否表示「知道了」，晴香和凜兩人則選擇保持沉默。小野的60多歲母親受訪時表示，她曾前往兒子的住所幫忙做家務，但突然間就聯繫不上兒子，對其被捕的原因也毫不知情。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章