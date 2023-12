時代風雲人物2023｜Taylor Swift當選《時代》年度風雲人物

時代風雲人物|《時代》編輯︰Taylor Swift靠努力才華成為英雄

33歲的Taylor Swift今年3月起在全球舉行巡迴演唱會《The Eras Tour》,在各地引發熱潮,一票難求,而其同名的演唱會紀綠片公映,一樣掀起熱潮,全球票房已突破2.5億美元,令「Taylor Swift現象」席捲全球,而其公開與美式足球聯盟(NFL)球星Travis Kelce戀情,並親身入球場睇波撐男友,也成為熱話。此外,今年亦是她身家突破10億美元的一年,並為串流平台Spotify全球最高播放量的歌手。

《時代》編輯解說Taylor Swift成為今年風雲人物原因,指她「找到一種超越國家的方式」,猶如光線般照向萬民,「目前地球上無人能像她一樣令那麼多人動容」,並指若把Taylor Swift的成功歸因於天時與命運並不公平,因這顯然是忽略她本身的才華及奮鬥歷程,形容Taylor Swift「是自身故事的作者,同時亦是故事中的英雄」(who is both the writer and hero of her own story)。