時代風雲人物2023｜Taylor Swift當選《時代》年度風雲人物

21:30更新︰增詳細內容

美國《時代》雜誌(TIME)周三公布2023年度風雲人物(Person of the Year)，為美國女歌手Taylor Swift。今次是過去96年來，《時代》首次選出藝人為年度風雲人物。愛爾蘭樂隊U2的主音Bono於2005年亦曾獲選為風雲人物，但當時是與時任世界首富蓋茨及夫人梅琳達因熱心公益而一起當選。在《時代》公布年度風雲人物之前，《福布斯》亦公布了全球百大權力女性，Taylor Swift排第5，是歷來排名最高的藝人，可見她如何炙手可熱。

今年進入《時代》風雲人物最後一輪角逐的候選單位共有9個，除Taylor Swift外，包括中國國家主席習近平、荷李活編劇及演員示威者、起訴美國前總統特朗普的檢察官、芭比、OpenAI創辦人阿爾特曼、俄羅斯總統普京、英國國王查理斯三世以及美國聯儲局主席鮑威爾。2022年度的風雲人物為烏克蘭總統澤連斯基、至於2021年則是Tesla創辦人馬斯克。

