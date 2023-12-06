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國際
2023-12-06 20:47:18

時代風雲人物2023｜Taylor Swift當選《時代》年度風雲人物

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時代風雲人物2023｜Taylor Swift當選《時代》年度風雲人物

時代風雲人物2023｜Taylor Swift當選《時代》年度風雲人物

21:30更新︰增詳細內容

美國《時代》雜誌(TIME)周三公布2023年度風雲人物(Person of the Year)，為美國女歌手Taylor Swift。今次是過去96年來，《時代》首次選出藝人為年度風雲人物。愛爾蘭樂隊U2的主音Bono於2005年亦曾獲選為風雲人物，但當時是與時任世界首富蓋茨及夫人梅琳達因熱心公益而一起當選。在《時代》公布年度風雲人物之前，《福布斯》亦公布了全球百大權力女性，Taylor Swift排第5，是歷來排名最高的藝人，可見她如何炙手可熱。

今年進入《時代》風雲人物最後一輪角逐的候選單位共有9個，除Taylor Swift外，包括中國國家主席習近平、荷李活編劇及演員示威者、起訴美國前總統特朗普的檢察官、芭比、OpenAI創辦人阿爾特曼、俄羅斯總統普京、英國國王查理斯三世以及美國聯儲局主席鮑威爾。2022年度的風雲人物為烏克蘭總統澤連斯基、至於2021年則是Tesla創辦人馬斯克。
 

《時代》公布年度風雲人物為Taylor Swift。(互聯網)

時代風雲人物｜《時代》編輯︰Taylor Swift靠努力才華成為英雄

33歲的Taylor Swift今年3月起在全球舉行巡迴演唱會《The Eras Tour》，在各地引發熱潮，一票難求，而其同名的演唱會紀綠片公映，一樣掀起熱潮，全球票房已突破2.5億美元，令「Taylor Swift現象」席捲全球，而其公開與美式足球聯盟(NFL)球星Travis Kelce戀情，並親身入球場睇波撐男友，也成為熱話。此外，今年亦是她身家突破10億美元的一年，並為串流平台Spotify全球最高播放量的歌手。

《時代》編輯解說Taylor Swift成為今年風雲人物原因，指她「找到一種超越國家的方式」，猶如光線般照向萬民，「目前地球上無人能像她一樣令那麼多人動容」，並指若把Taylor Swift的成功歸因於天時與命運並不公平，因這顯然是忽略她本身的才華及奮鬥歷程，形容Taylor Swift「是自身故事的作者，同時亦是故事中的英雄」(who is both the writer and hero of her own story)。

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