查理斯三世加冕禮｜查理斯因一原因「滯留」馬車  讀唇專家揭他隱藏的感受(有片)

英國國王查理斯三世的加冕禮日前順利舉行——但據報其實當中有些「小甩漏」外界不知。英媒稱查理斯三世當日步入西敏寺大教堂之前,一度留在馬車內,原因除了因為他及王后卡米拉較原定時早到外,亦因為兒子威廉夫婦及一對子女遲到。報道引述讀唇專家聲稱,查理斯當時在馬車內發牢騷。

查理斯三世加冕禮|讀唇專家︰我們永遠都準時不了

查理斯當時在馬車內「口噏噏」,天空電視台引述讀唇專家Jeremy Freeman聲稱,查理斯是在說︰「我們永遠都準時不了。是我,我在放負。總是有阻滯,很悶」。(We can never be on time. Yes I’m…This is a negative. There’s always something…This is boring.)