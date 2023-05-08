查理斯三世加冕禮｜查理斯因一原因「滯留」馬車  讀唇專家揭他隱藏的感受(有片)

英國國王查理斯三世的加冕禮日前順利舉行——但據報其實當中有些「小甩漏」外界不知。英媒稱查理斯三世當日步入西敏寺大教堂之前，一度留在馬車內，原因除了因為他及王后卡米拉較原定時早到外，亦因為兒子威廉夫婦及一對子女遲到。報道引述讀唇專家聲稱，查理斯當時在馬車內發牢騷。
查理斯三世加冕禮｜讀唇專家︰我們永遠都準時不了
查理斯當時在馬車內「口噏噏」，天空電視台引述讀唇專家Jeremy Freeman聲稱，查理斯是在說︰「我們永遠都準時不了。是我，我在放負。總是有阻滯，很悶」。(We can never be on time. Yes I’m…This is a negative. There’s always something…This is boring.)
查理斯三世加冕禮｜威廉夫婦遲到 跟隊尾進場就坐
報道指，威廉夫婦及8歲女兒夏洛特及5歲細仔路易姍姍來遲。至於大仔喬治則早在現場，因他擔任「榮譽四騎士」之一，負責在典禮上扛起查理斯的長袍。報道並稱，原來本來的安排是威廉夫婦預先入座，之後查理斯才進場，但因威廉夫婦遲到，才變成跟在父王身後一起步入西敏寺大教堂。
此外，據當日人在現場的切爾姆斯福德主教古利(Dr Guli Francis-Dehqani)稱，當日確實有一兩項流程未按照原定安排進行，但強調有關失誤並不嚴重。