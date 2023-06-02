棺材重用當茶几、牧師墓碑做擺設　美國騎呢租客害房東房子租不出去

記者彭巧蓁／綜合報道
美國康涅狄格州的一名女子日前在TikTok上傳一段影片，表示自己將要搬家了，房東開始尋找下一任房客。但由於她家裏的獨特裝潢品味，使得來看房的人全都逃之夭夭，沒人想承租。
女子格倫泰（Beckie-Ann Galentine）熱愛歷史和古文物，因此她蒐集了許多稀奇古怪的東西放在家裏。她在影片中介紹表示，客廳的茶几是一座使用過的棺材；而大門的門牌則是來自馬薩諸塞州的一家已關閉的精神病院。另外她還收藏了一塊牧師的墓碑。
TikToker Says Her Home Decor Is Scaring Away Potential Renters 🤣 my bad https://t.co/Ny8NWsi9cv— Beckie-Ann Galentine (@BeckieGalentine) June 1, 2023
租客：幫忙保存而已
格倫泰表示，房東總共帶了三人來看屋，但看完後都沒人願意承租。
她說，雖然正常人可能會覺得害怕，但她想強調的是，這不是一種病態的好奇心，她其實只是認為每個東西都有屬於自己的故事，她想要幫忙保存而已。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章