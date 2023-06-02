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國際
2023-06-02 14:30:11

棺材重用當茶几、牧師墓碑做擺設　美國騎呢租客害房東房子租不出去

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女子在家裏放了用過的棺材和墓碑，令人望而生畏。（圖／翻攝自[email protected]

記者彭巧蓁／綜合報道

美國康涅狄格州的一名女子日前在TikTok上傳一段影片，表示自己將要搬家了，房東開始尋找下一任房客。但由於她家裏的獨特裝潢品味，使得來看房的人全都逃之夭夭，沒人想承租。

女子格倫泰（Beckie-Ann Galentine）熱愛歷史和古文物，因此她蒐集了許多稀奇古怪的東西放在家裏。她在影片中介紹表示，客廳的茶几是一座使用過的棺材；而大門的門牌則是來自馬薩諸塞州的一家已關閉的精神病院。另外她還收藏了一塊牧師的墓碑。

租客：幫忙保存而已

格倫泰表示，房東總共帶了三人來看屋，但看完後都沒人願意承租。

她說，雖然正常人可能會覺得害怕，但她想強調的是，這不是一種病態的好奇心，她其實只是認為每個東西都有屬於自己的故事，她想要幫忙保存而已。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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