波音吹哨人出庭前「自轟亡」惹疑雲　曾現身Netflix紀錄片指控前僱主

波音公司前員工，62歲的巴尼（John Barnett）因為對波音公司的生產標準提出質疑而被稱為吹哨者。本月9日他被人發現陳屍在酒店的停車場，當天他原定就波音公司的訴訟第二次出庭作證。巴尼亦曾在Netflix紀錄片《一落千丈：波音大調查》（Downfall: The Case Against Boeing）現身，指控前東家忽視安全警號。
在波音工作了30多年
巴尼在波音公司擔任品質控制工程師，於2017年退休，在此之前他在波音公司工作了30多年。2019年，巴尼曾告訴《BBC》，波音公司的787夢幻客機由於急於交貨，導致工人在生產線安裝了不合格的零件，他還指出787的氧氣面罩在系統測試時故障率高達25%。
巴尼因為這件事聲名大噪，但當時波音公司對於他的指控全盤否認。近幾個月來，由於波音飛機不斷出現問題，其中包括1月阿拉斯加航空艙板爆炸的事件，使波音公司面臨訴訟，而巴尼也出面作證。
波音：感到悲痛
9日巴尼原本要出庭，但他的律師布萊恩諾爾斯 （Brian Knowles）卻突然聯絡不上他：「我們要求酒店人員去確認他的情況，後來警察和驗屍官告訴我發現巴尼在卡車裏，『據稱』是舉槍自盡。」
諾爾斯說，巴尼一直住在酒店裏，他為了替舉報人提供證詞，來來回回準備了很長一段時間。他告訴媒體，他對巴尼的死因表示懷疑。而波音公司就巴尼的去世發表了聲明表示：「我們對巴尼特先生的去世感到悲痛，我們與他的家人和朋友同在。」
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