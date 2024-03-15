波音吹哨人出庭前「自轟亡」惹疑雲　曾現身Netflix紀錄片指控前僱主

波音公司前員工，62歲的巴尼（John Barnett）因為對波音公司的生產標準提出質疑而被稱為吹哨者。本月9日他被人發現陳屍在酒店的停車場，當天他原定就波音公司的訴訟第二次出庭作證。巴尼亦曾在Netflix紀錄片《一落千丈：波音大調查》（Downfall: The Case Against Boeing）現身，指控前東家忽視安全警號。

在波音工作了30多年

巴尼在波音公司擔任品質控制工程師，於2017年退休，在此之前他在波音公司工作了30多年。2019年，巴尼曾告訴《BBC》，波音公司的787夢幻客機由於急於交貨，導致工人在生產線安裝了不合格的零件，他還指出787的氧氣面罩在系統測試時故障率高達25%。

巴尼因為這件事聲名大噪，但當時波音公司對於他的指控全盤否認。近幾個月來，由於波音飛機不斷出現問題，其中包括1月阿拉斯加航空艙板爆炸的事件，使波音公司面臨訴訟，而巴尼也出面作證。