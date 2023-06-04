泰國孕婦腹痛嘔出兩條超長迴蟲　疑常食生菜吞下蟲卵

記者鄒慈芸／綜合報道
泰國一名27歲孕婦因為不停出現腹痛、噁心和嘔吐的症狀，就醫後醫生從她的嘔吐物中，發現了2條十幾公分長的蛔蟲，初步判斷是因為女子愛吃生菜，但又沒清洗乾淨，便將蟲卵一起吃下肚，導致腸胃不適。
事發在泰國素叻他尼府（Changwat Suratthani）一間醫院，根據院方消息，當時這名27歲的孕婦懷胎8個月，因為出現嘔吐症狀前來就醫，到院前她已經嘔吐了5次，伴隨間歇性腹痛，到院後女子又嘔吐了兩次，醫護人員先安排她上床休息，接着將嘔吐物拿去做檢驗。
盡量避免吃未完全煮熟的食物
沒想到在這名孕婦的嘔吐物中，發現了兩條蛔蟲，分別長10公分、15公分，檢驗人員查出這是一種腸道蛔蟲，經過問診後，發現女子長期有吃熟食搭配生菜的習慣，因此初判是吃下含有蛔蟲卵生菜而導致。蛔蟲卵通常會在潮濕土壤或水中孵化成幼蟲，如果進入人體腸道，甚至可以發育為成蟲。
院方說明，醫療團隊替這名孕婦做驅蟲治療後，她的嘔吐症狀就得到改善，也提醒民眾，天氣炎熱，食物腐壞機率增加，應盡量避免吃未完全煮熟的食物，蔬菜和水果只要多清洗幾次，確認沒有奇怪的「小生物」殘留即可。
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