泰國孕婦腹痛嘔出兩條超長迴蟲　疑常食生菜吞下蟲卵

記者鄒慈芸／綜合報道

泰國一名27歲孕婦因為不停出現腹痛、噁心和嘔吐的症狀，就醫後醫生從她的嘔吐物中，發現了2條十幾公分長的蛔蟲，初步判斷是因為女子愛吃生菜，但又沒清洗乾淨，便將蟲卵一起吃下肚，導致腸胃不適。

事發在泰國素叻他尼府（Changwat Suratthani）一間醫院，根據院方消息，當時這名27歲的孕婦懷胎8個月，因為出現嘔吐症狀前來就醫，到院前她已經嘔吐了5次，伴隨間歇性腹痛，到院後女子又嘔吐了兩次，醫護人員先安排她上床休息，接着將嘔吐物拿去做檢驗。