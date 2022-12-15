泰王大女心臟病發暈倒急送院 報道︰病情恐比王室公布更嚴重

泰王哇集拉隆功的44歲長女、泰國帕差拉吉帝雅帕公主(Princess Bajrakitiyabha)，周三晚在曼谷東北部呵叻府(Nakhon Ratchasima)訓練準備參加軍方賽事的愛犬時，因「心臟相關問題」突然暈倒不省人事，立即被送往當地Pak Chong Nana醫院，接受急救，在情況穩定後，周四由直升機送往曼谷朱拉隆功醫院治療。

泰國王室｜泰公主突暈倒惹關注 英國廣播公司(BBC)指泰國王室以「某程度上穩定」(stable to a certain extent)形容帕差拉吉帝雅帕公主的情況。BBC駐曼谷記者指，泰國王室發布的醫療狀況聲明，一般都較為含糊隱晦，指單憑上述聲明難以判斷帕差拉吉帝雅帕公主狀況，但指當地有報道認為公主的情況較王室公布的嚴重得多(a lot more serious than stated)。