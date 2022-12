泰王大女心臟病發暈倒急送院 報道︰病情恐比王室公布更嚴重

泰國王室|泰公主突暈倒惹關注

英國廣播公司(BBC)指泰國王室以「某程度上穩定」(stable to a certain extent)形容帕差拉吉帝雅帕公主的情況。BBC駐曼谷記者指,泰國王室發布的醫療狀況聲明,一般都較為含糊隱晦,指單憑上述聲明難以判斷帕差拉吉帝雅帕公主狀況,但指當地有報道認為公主的情況較王室公布的嚴重得多(a lot more serious than stated)。