泰王大女心臟病發暈倒急送院 報道︰病情恐比王室公布更嚴重

泰王哇集拉隆功的44歲長女、泰國帕差拉吉帝雅帕公主(Princess Bajrakitiyabha)，周三晚在曼谷東北部呵叻府(Nakhon Ratchasima)訓練準備參加軍方賽事的愛犬時，因「心臟相關問題」突然暈倒不省人事，立即被送往當地Pak Chong Nana醫院，接受急救，在情況穩定後，周四由直升機送往曼谷朱拉隆功醫院治療。
泰國王室｜泰公主突暈倒惹關注
英國廣播公司(BBC)指泰國王室以「某程度上穩定」(stable to a certain extent)形容帕差拉吉帝雅帕公主的情況。BBC駐曼谷記者指，泰國王室發布的醫療狀況聲明，一般都較為含糊隱晦，指單憑上述聲明難以判斷帕差拉吉帝雅帕公主狀況，但指當地有報道認為公主的情況較王室公布的嚴重得多(a lot more serious than stated)。
泰王哇集拉隆功有4段婚姻，帕差拉吉帝雅帕是哇集拉隆功與首任妻子所有。擁有兩間大學的法律系學士以上學位的帕差拉吉帝雅帕，曾任聯合國毒品犯罪辦公室的東南亞親善大使，以及泰國駐奧地利、斯洛文尼亞及斯洛伐克大使。她被普遍視為下任泰王的繼任人選，但據報哇集拉隆功2016年登基後至今，尚未正式指定她為繼承人。