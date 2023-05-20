澳洲女搭廉航行李超重　將15件衫著上身慘被同機乘客取笑

一名19歲的澳洲少女和友人日前搭乘廉航時，由於行李超過限重，為了逃避行李超重費，竟把多達15件的衣服穿在身上，相當誇張。（示意圖／photoAC）

記者陳怡伶／綜合報導

廉價航空提供了便宜出遊的選擇，但對於手提行李的限制就較為嚴格。一名19歲的澳洲少女和友人日前搭乘廉航時，由於行李超過限重，為了逃避62美元（折合約484港元）行李超重費，竟把多達15件的衣服穿在身上，連iPad都塞進褲子內，荒唐的行徑還導致班機延誤起飛，最後仍因行李超重付了罰款，還得用宛如「一頭熊」的姿態展開旅程，實在是聰明反被聰明誤。

一名19歲的澳洲少女和友人日前搭乘廉航時，由於行李超過限重，為了逃避行李超重費，竟把多達15件的衣服穿在身上，相當誇張。（示意圖／photoAC）

《紐約郵報》報導，19歲的少女歐坎柏（Adriana Ocampo）與友人艾爾塔穆拉（Emily Altamura），2人日前在澳洲墨爾本機場搭乘廉航捷星航空（Jetstar）時，由於行李超重，面臨被罰款的下場。

捷星航空的行李限重為15磅（約6.8公斤），歐坎柏稱，其實2人很清楚自己的行李遠遠超過15磅（約6.8公斤），但還是心存僥倖，想說或許不會被發現，結果當然被抓包。歐坎柏為了逃避罰款，竟靈機一動開始把衣服褲子從行李箱拿出來穿在身上，就連iPad都想辦法塞在褲子裡面，藉此減輕重量。她的友人愛蜜莉同樣也因為行李超重，跟著這麼做。

據歐坎柏表示，自己穿了6件衣服加上外套，還有9件塞在寬鬆的褲管裡，讓她看起來「跟熊沒兩樣」。整理到後來，行李箱裡面只剩2雙鞋、一個包包和幾雙襪子。而她整個人變得像是一頭熊，模樣搞笑至極，自己都覺得很荒謬，結果行李還是超重。還因為她們的穿衣挑戰，耽誤了班機的起飛時間，因此不但罰款要照付，2人也來不及把衣服脫掉，只能這樣登機。歐坎柏直言當時場面頗為尷尬，因為其他旅客都盯著她們看，而且因為班機被耽誤覺得生氣。

對此，捷星航空發言人表示，雖然這件事確實看到了有趣的一面，但公司對每位旅客都有限制隨身攜帶行李的重量，以確保對每個人都公平，確認每位乘客攜帶多少行李登機意味著大家都有空間存放自己的物品，並滿足我們的安全要求。

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