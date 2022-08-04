澳洲新省偏遠小鎮天降巨型殘骸 專家話陸續有嚟 究竟係乜東東？

新省小鎮Dalgety近日有居民發現神秘殘骸從天而降。(互聯網)

澳洲當局周四證實，在一座牧場上從天而降的一件大型焦黑太空垃圾，是來自全球首富馬斯克(Elon Reeve Musk)旗下的太空探索科技公司SpaceX的一項太空任務。

這件神祕的太空殘骸懷疑早於7月9日墜落地面，上周才在澳洲雪山(Snowy Mountains)附近的新南威爾士省小鎮Dalgety被人發現。當地距悉尼西南方約5小時車程，當時已有專家懷疑那是SpaceX的飛船部件，周四終獲澳洲當局證實。

專家：似《 2001 太空漫遊》

天體物理學家塔克(Brad Tucker)與當地農民聯絡後，7月到現場視察。他表示，一個龐然大物就這樣嵌進空蕩蕩的牧場裡，讓他想起科幻電影《2001太空漫遊》(2001: A Space Odyssey)，「這畫面相當驚人」。

澳洲太空總署(Australian Space Agency)在聲明中證實，這件殘骸來自馬斯克旗下SpaceX的太空任務。聲明並要求當地人如有進一步發現，應向SpaceX通報。

聲明稱：「本署證實，殘骸來自太空探索科技公司的一項任務，本署正與我們的美國對口機構、英聯邦其他地區的機構，以及相關地方當局保持聯絡。」

太空垃圾原來係咁嚟

塔克表示，這殘骸是Crew-1任務太空艙的一部分，於2021年返回地球大氣層時被「拋棄」。他解釋說，這物體在重返大氣層時與主艙分離，由於附近居民據報亦發現其他太空垃圾，因此可能還有與SpaceX任務有關的更多發現。

塔克指，大部分太空垃圾都會掉入海中，但隨著世界各地的太空工業持續發展，墜落地面的太空垃圾數量，很可能會增加。