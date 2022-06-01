澳男舉50KG啞鈴撕斷二頭肌  駁回後染食肉菌須截肢保命

健身啞鈴訓練要注意安全，要留意啞鈴重量。澳洲一名29歲大隻佬在舉50KG(約110磅)啞鈴時，右臂二頭肌不堪受力當場撕裂。他接受接駁手術後手臂發紅，更腫脹至較原本大3倍，證實遭食肉菌感染，須截肢保命。

啞鈴意外 男子二頭肌斷裂

事發在前年11月，住在阿德萊德(Adelaide)的事主麥肯那—利奇克(Gabriel McKenna-Lieschke)，出事時正在健身室做二頭肌彎舉，突然感到劇痛無比，心知不妙，知道二頭肌已經斷開。當時他強忍痛楚，「我想駕車走，但開了50米已痛到尖叫。最終叫朋友來接我」。他住院後兩日接受二頭肌接駁手術，起初看來一切順利，出院靜待康復，期間醫生並未處方任何抗生素。

染食肉菌致壞死性筋膜炎

之後3天，麥肯那—利奇克愈來愈紅腫、皮膚潰爛，並蔓延至膊頭及胸口，隨即返回醫院。醫生診斷他受食肉菌感染，致壞死性筋膜炎(necrotising fasciitis）須作人工昏迷，並建議家人有心理準備。麥肯那—利奇克在人工昏迷的10天內，一共並接受了11次手術，包括切除部分上臂及整個前臂，以及植皮等。麥肯那—利奇克稱人工昏迷期間，對手術毫無感覺，完成手術後3天才知道已被截肢，「我望看鏡子，感到『噢，該死的』……但同時因為(服了藥)已迷迷糊糊，一時之間消化不到整件事」。

啞鈴意外事主 冀出戰殘奧單車

猶幸麥肯那—利奇克最終接受現實，曾受抑鬱等精神問題困擾的他，沒有自暴自棄，決心保持正向思維。他說︰「當我(手術後)醒來，健身及拳擊再也不是只剩單手的我可做(擅長)的運動，所以我決定重整人生、重覓熱情。那真的很重要……我不知道為何會這樣想，但我說『我想嘗試單車』，我之前的人生從未做過單車手」，冀出戰2024年巴黎殘奧會單車項目。