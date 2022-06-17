烏克蘭局勢｜澤連斯基：已準備好入歐盟　馬克龍：會就人道情況續接觸普京 (有片)

歐洲4個國家領袖，包括德國總理朔爾茨、法國總統馬克龍、意大利總理德拉吉及羅馬尼亞總統約翰尼斯，昨日到訪烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連基斯會晤，並到訪遭戰火摧殘的伊爾平。澤連基斯指，烏克蘭已準備好加入歐盟，呼籲歐盟領導人縮短烏克蘭加入歐盟的程序；朔爾茨指伊爾平鎮(Irpin)和布查鎮(Bucha)成為俄這場戰爭的殘暴象徵；馬克龍指，會繼續就烏克蘭人道情況包括囚犯及食物安全等，與俄羅斯總統普京接觸。

澤連基斯指，烏克蘭已準備好加入歐盟，呼籲歐盟領導人縮短烏克蘭加入歐盟的程序。(AP)

澤連斯基表示，四國領袖到訪，顯示烏克蘭在對抗俄羅斯入侵的戰鬥中並不孤單，烏克蘭已準備好全面加入歐盟，若果西方能向烏克蘭提供更多武器，就能解放更多被俄軍佔領的土地。

馬克龍承諾提供更具威力自走炮

馬克龍承諾向烏克蘭提供6種更具威力的自走炮，他表示，歐洲將支持烏克蘭直至取得勝利，強調歐洲的安全由這裡決定。馬克龍表示，在烏克蘭土地所犯下的戰爭罪行不應逍遙法外，又歸咎糧食危機源於俄羅斯的侵略，而不是歐洲的制裁。

朔爾茨表示，伊爾平鎮和布查鎮成為俄這場戰爭的殘暴象徵，他說，烏克蘭屬於歐洲大家庭，他支持授予烏克蘭及摩爾多瓦成為歐盟候選國地位，但必須明確滿足加入的標準。德拉吉期望烏克蘭成為歐盟一部分，建立持續的和平。