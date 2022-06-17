烏克蘭局勢｜澤連斯基：已準備好入歐盟　馬克龍：會就人道情況續接觸普京 (有片)

歐洲4個國家領袖，包括德國總理朔爾茨、法國總統馬克龍、意大利總理德拉吉及羅馬尼亞總統約翰尼斯，昨日到訪烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連基斯會晤，並到訪遭戰火摧殘的伊爾平。澤連基斯指，烏克蘭已準備好加入歐盟，呼籲歐盟領導人縮短烏克蘭加入歐盟的程序；朔爾茨指伊爾平鎮(Irpin)和布查鎮(Bucha)成為俄這場戰爭的殘暴象徵；馬克龍指，會繼續就烏克蘭人道情況包括囚犯及食物安全等，與俄羅斯總統普京接觸。
澤連斯基表示，四國領袖到訪，顯示烏克蘭在對抗俄羅斯入侵的戰鬥中並不孤單，烏克蘭已準備好全面加入歐盟，若果西方能向烏克蘭提供更多武器，就能解放更多被俄軍佔領的土地。
馬克龍承諾提供更具威力自走炮
馬克龍承諾向烏克蘭提供6種更具威力的自走炮，他表示，歐洲將支持烏克蘭直至取得勝利，強調歐洲的安全由這裡決定。馬克龍表示，在烏克蘭土地所犯下的戰爭罪行不應逍遙法外，又歸咎糧食危機源於俄羅斯的侵略，而不是歐洲的制裁。
朔爾茨表示，伊爾平鎮和布查鎮成為俄這場戰爭的殘暴象徵，他說，烏克蘭屬於歐洲大家庭，他支持授予烏克蘭及摩爾多瓦成為歐盟候選國地位，但必須明確滿足加入的標準。德拉吉期望烏克蘭成為歐盟一部分，建立持續的和平。
俄稱四國領導人訪烏不會讓烏更接近和平
俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫(Daniil Medvedev)形容，四國領導人的訪問不會讓烏克蘭更接近和平。總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，西方供應武器只會延長烏克蘭人民的苦難，對烏克蘭造成更大傷害。
Scholz, Macron, Draghi, Iohannis greeted by Zelensky in Kyiv: German Chancellor Olaf Scholz, French President Emmanuel Macron, Italian PM Mario Draghi and Romanian President Klaus Iohannis are greeted by Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Kyiv. The four European leaders pic.twitter.com/YQcnQ2H9y7— World News 24 (@DailyWorld24) June 16, 2022