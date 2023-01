英國前首相約翰遜(Boris Johnson)驚爆俄羅斯總統普京,在出兵攻打烏克蘭前恐嚇殺掉他易如反掌。約翰遜去年2月仍任首相時到訪烏克蘭首都基輔,向烏總統澤連斯基保證一旦俄國入侵,英國會支持烏方。他回程時與普京通電話,他警告攻打烏克蘭將會是「極度災難」,普京則恐嚇稱,「Boris,我不想傷害你,但一枚導彈只需一分鐘就可以做到」(Boris, I don't want to hurt you but, with a missile, it would only take a minute)。