烏克蘭局勢｜華格納集團稱已佔領巴赫穆特　北約料幾日內落入俄手中

烏克蘭守軍繼續在巴赫穆特與俄羅斯部隊爆發激戰。烏克蘭承認，俄軍持續在巴赫穆特推進。俄羅斯僱傭兵華格納集團(Wagner)表示，部隊已經佔領巴赫穆特(Bachmut)全部地區。北約預料巴赫穆特可能會在未來幾天落入俄羅斯手中。

烏克蘭總參謀部承認，俄軍持續在巴赫穆特推進，主要以空襲及多管火箭發射系統進行攻撃，無人機的攻擊只佔少數，正採取一切措施確保俄軍部署失利。烏克蘭陸軍司令西爾斯基，星期三到巴赫穆特激勵士氣，是一星期內第3次到訪問當地。

華格納集團創辦人、有「普京大廚」之稱的普里戈津(Yevgeny Prigozhin) 表示，他要求烏克蘭總統澤連斯基，派出有適當裝備的士兵到巴赫穆特，並同時撤離當地的長者和兒童。

北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)就表示，經過數個月的激戰，巴赫穆特可能會在未來幾天，落入俄羅斯手中。