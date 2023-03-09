烏克蘭局勢｜華格納集團稱已佔領巴赫穆特　北約料幾日內落入俄手中

烏克蘭守軍繼續在巴赫穆特與俄羅斯部隊爆發激戰。烏克蘭承認，俄軍持續在巴赫穆特推進。俄羅斯僱傭兵華格納集團(Wagner)表示，部隊已經佔領巴赫穆特(Bachmut)全部地區。北約預料巴赫穆特可能會在未來幾天落入俄羅斯手中。
烏克蘭總參謀部承認，俄軍持續在巴赫穆特推進，主要以空襲及多管火箭發射系統進行攻撃，無人機的攻擊只佔少數，正採取一切措施確保俄軍部署失利。烏克蘭陸軍司令西爾斯基，星期三到巴赫穆特激勵士氣，是一星期內第3次到訪問當地。
華格納集團創辦人、有「普京大廚」之稱的普里戈津(Yevgeny Prigozhin) 表示，他要求烏克蘭總統澤連斯基，派出有適當裝備的士兵到巴赫穆特，並同時撤離當地的長者和兒童。
北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)就表示，經過數個月的激戰，巴赫穆特可能會在未來幾天，落入俄羅斯手中。
美國預計俄軍無強制動員和第三方彈藥來源下或轉攻為守
烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)之前敦促歐盟，支持一項以40億歐元購買100萬枚炮彈的計劃，以幫助烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵並補充庫存。歐盟外交政策負責人博雷利(Josep Borrell)建議歐盟花費10億歐元，為烏克蘭聯合採購彈藥並補充庫存。
美國情報總監海恩斯(Avril Haines)指，烏克蘭戰事已變為消耗戰，可能持續數年，戰場上的損失已削弱莫斯科的地面和空中常規能力，並增加對核武的依賴，她預計，若沒有額外的強制動員和第三方彈藥來源，俄羅斯可能無法維持進攻，或會轉為守住已佔領的烏克蘭土地。