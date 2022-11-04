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國際
2022-11-04 14:29:00

烏克蘭局勢｜親俄官員自爆俄軍撤離赫爾松　烏方慎入圈套(有片)

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俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾8個月，烏軍繼續在南部的反攻。有親俄官員表示，俄軍可能撤離赫爾松(Kherson)到東岸。烏克蘭對消息保持審慎，指軍隊仍在戰鬥，質疑莫斯科可能假裝撤軍布置陷阱。

親俄官員自爆俄軍撤離赫爾松，烏方慎入圈套。(Twitter)

親俄官員自爆俄軍撤離赫爾松，烏方慎入圈套。(Twitter)

《路透社》(Reuters)報道，俄羅斯指派的赫爾松州副州長Kirill Stremousov周四(3)接受親俄網媒「Solovyov Live」專訪時表示，俄軍可能會從第聶伯河西岸撤離赫爾松。烏克蘭官員和西方分析員對消息保持審慎。基輔當局強調會持續在該區域作戰，但會防範俄軍布下陷阱，烏國南部戰區發言人表示，消息可能是為製造當地遭到遺棄，可以安全進入的印象，同時卻在準備發動巷戰，但強調烏軍會持續奮戰。

網上流傳俄軍撤退赫爾松的片段，亦有指當地行政大樓旗幟上的俄羅斯國旗已被移除，但在俄軍撤退消息傳出的同時，網上亦有片段顯示，有多架卡車運載大型防禦混凝土設施到當地。

當地行政大樓旗幟上的俄羅斯國旗已被移除。(Twitter) 在俄軍撤退消息傳出的同時，網上亦有片段顯示，有多架卡車運載大型防禦混凝土設施到當地。(Twitter)

俄方早前已大規模撤離赫爾松居民

烏克蘭南部城市赫爾松市是赫爾松州首都，位處提供克里米亞灌溉水源的大壩旁赫爾松(Kherson)是俄羅斯2月出兵烏克蘭後首個攻下的地區。當地與同樣受俄方控制的扎波羅熱(Zaporizhzhia)、盧甘斯克(Lugansk)和頓涅茨克(Donetsk)地區於9月下旬發起加入俄羅斯公投，俄羅斯其後宣布將4區併入俄。赫爾松早前已大規模撤離居民，若是連軍隊都撤退，將成為戰爭重大轉捩點。

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