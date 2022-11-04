烏克蘭局勢｜親俄官員自爆俄軍撤離赫爾松　烏方慎入圈套(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾8個月，烏軍繼續在南部的反攻。有親俄官員表示，俄軍可能撤離赫爾松(Kherson)到東岸。烏克蘭對消息保持審慎，指軍隊仍在戰鬥，質疑莫斯科可能假裝撤軍布置陷阱。

《路透社》(Reuters)報道，俄羅斯指派的赫爾松州副州長Kirill Stremousov周四(3日)接受親俄網媒「Solovyov Live」專訪時表示，俄軍可能會從第聶伯河西岸撤離赫爾松。烏克蘭官員和西方分析員對消息保持審慎。基輔當局強調會持續在該區域作戰，但會防範俄軍布下陷阱，烏國南部戰區發言人表示，消息可能是為製造當地遭到遺棄，可以安全進入的印象，同時卻在準備發動巷戰，但強調烏軍會持續奮戰。

網上流傳俄軍撤退赫爾松的片段，亦有指當地行政大樓旗幟上的俄羅斯國旗已被移除，但在俄軍撤退消息傳出的同時，網上亦有片段顯示，有多架卡車運載大型防禦混凝土設施到當地。