烏克蘭局勢｜親俄官員自爆俄軍撤離赫爾松　烏方慎入圈套(有片)

⚡ #Russia 🇷🇺 Selon les médias mainstream, l'armée russe serait en "difficulté" et reculerait dans la région de #Kherson

Étrange, parce qu'en ce moment on voit de plus en plus de camions ainsi chargés de blocs défensifs en béton armé dans la partie russe de la région de Kherson🤔 pic.twitter.com/GkQYpXfh95