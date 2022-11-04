烏克蘭局勢｜親俄官員自爆俄軍撤離赫爾松　烏方慎入圈套(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾8個月，烏軍繼續在南部的反攻。有親俄官員表示，俄軍可能撤離赫爾松(Kherson)到東岸。烏克蘭對消息保持審慎，指軍隊仍在戰鬥，質疑莫斯科可能假裝撤軍布置陷阱。
《路透社》(Reuters)報道，俄羅斯指派的赫爾松州副州長Kirill Stremousov周四(3日)接受親俄網媒「Solovyov Live」專訪時表示，俄軍可能會從第聶伯河西岸撤離赫爾松。烏克蘭官員和西方分析員對消息保持審慎。基輔當局強調會持續在該區域作戰，但會防範俄軍布下陷阱，烏國南部戰區發言人表示，消息可能是為製造當地遭到遺棄，可以安全進入的印象，同時卻在準備發動巷戰，但強調烏軍會持續奮戰。
網上流傳俄軍撤退赫爾松的片段，亦有指當地行政大樓旗幟上的俄羅斯國旗已被移除，但在俄軍撤退消息傳出的同時，網上亦有片段顯示，有多架卡車運載大型防禦混凝土設施到當地。
俄方早前已大規模撤離赫爾松居民
烏克蘭南部城市赫爾松市是赫爾松州首都，位處提供克里米亞灌溉水源的大壩旁赫爾松(Kherson)是俄羅斯2月出兵烏克蘭後首個攻下的地區。當地與同樣受俄方控制的扎波羅熱(Zaporizhzhia)、盧甘斯克(Lugansk)和頓涅茨克(Donetsk)地區於9月下旬發起加入俄羅斯公投，俄羅斯其後宣布將4區併入俄。赫爾松早前已大規模撤離居民，若是連軍隊都撤退，將成為戰爭重大轉捩點。
#BREAKING SUNDAY: #Russia's Chaotic Retreat From #Kherson. Frantic Withdrawal As #Ukrainian Forces Advance. RAW VIDEO— BREAKING NEWS BITES (@NewsMelt) October 30, 2022
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⚡ #Russia 🇷🇺 Selon les médias mainstream, l'armée russe serait en "difficulté" et reculerait dans la région de #Kherson— Militant.André.D (@Circonscripti18) October 31, 2022
Étrange, parce qu'en ce moment on voit de plus en plus de camions ainsi chargés de blocs défensifs en béton armé dans la partie russe de la région de Kherson🤔 pic.twitter.com/GkQYpXfh95