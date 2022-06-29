烏克蘭局勢︱親俄武裝組織證美多管火箭砲投入烏東戰事

烏克蘭東部盧甘斯克地區的親俄武裝組織，證實由美國提供的海馬斯（HIMARS）多管式火箭發射系統，已在烏克蘭東部的戰場投入使用。烏克蘭軍隊更成功襲擊烏東親俄份子的一個武器庫。

烏東分離組織盧甘斯克人民共和國的發言人，在周二(28日)接受俄羅斯國營傳媒訪問時表示：「盧甘斯克人民共和國今日證實，首宗使用美國海馬斯系統的事件。」該組織指，烏軍在周二早上向佩爾瓦斯克發射火箭：「這是大後方，我相信這證實了很多，有關烏克蘭所作的事，因為我們首次確定這些系統正在頓巴斯。」

有俄羅斯控制的帳戶，發放有關襲擊的圖片，並展示有西方所製的導彈殘骸。烏克蘭盧甘斯克地區的代表Serhiy Hayday就表示：「這是好消息，因為這些倉庫和軍營遭燒毀和爆炸。這將減慢他們在利昌斯克的優勢。」