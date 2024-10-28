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國際
2024-10-28 14:53:42

特朗普回紐約踩場造勢 引用列根名句問美國人：這4年過得好嗎？｜美國大選2024

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梅拉尼婭為丈夫特朗普站台拉票。(美聯社)

梅拉尼婭為丈夫特朗普站台拉票。(美聯社)

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美國大選臨近，民主、共和兩黨候選人穿梭主要戰場加緊拉票，共和黨候選人特朗普周日(27)在紐約造勢集會上發表長篇演說，使用同屬共和黨的已故前總統列根的名言「過去4年你過得好嗎？」開場，批評拜登與賀錦麗政府造成美國史上最嚴重的通脹，承諾當選後將增加更多免稅項目。

美國大選2024｜梅拉尼婭撐場

特朗普回到家鄉紐約拉票，他在曼克頓麥迪遜花園廣場舉行大型造勢集會。傳統上，紐約州為民主黨鐵票區，特朗普陣營少有在藍州造勢，因此他這次衝擊民主黨的心臟地帶紐約，吸引了各地侵粉到場。已極少現身公開場合的前第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)、連續多日助選的Tesla行政總裁馬斯克、眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)、小羅拔甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)、職業摔角手霍根(Hulk Hogan)，以及競選陣營要角、特朗普的兒子埃里克(Eric Trump)等人撐場。

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美國大選2024｜又來「You're Fired」

特朗普在集會上發表長達1個半小時的長篇演說，他引用列根的名句開場，問台下群眾，「過去4年你過得比較好嗎？」又再用自己多年前知名的真人騷節目《飛黃騰達》(The Apprentice)中的台詞說：「賀錦麗，你被炒了！滾蛋！」(Kamala Harris, You're Fired. Get out of Here)，強調「夢再做大一點」。

馬斯克帶著孩子，與身旁的梅拉妮婭在台下聆聽特朗普發言。(美聯社) 特朗普在紐約舉行大型造勢集會。(美聯社) 馬斯克上台發言時表現high爆。(美聯社) 特朗普與梅拉尼婭合體拉票。(美聯社) 特朗普與梅拉尼婭合體拉票。(美聯社) 特朗普與梅拉尼婭合體拉票。(美聯社)

美國大選2024｜提出減稅免稅

特朗普的演說不斷重複民主黨為美國帶來的種種「災難」，指嚴重通脹讓中產階級的日子難捱、非法移民造成犯罪危機、美國總統在國際社會失掉影響力等，提出共和黨一旦上台，除了小費、加班費和長者社會安全基金收益不徵稅外，照顧父母及至親的支出也會免稅。

此外，購買美國製汽車可獲減免稅項，上任後一年內能源價格減半，廠房移出美國的業者將面臨重稅，對中國等高關稅國家「以牙還牙」，「不會為保護美國而道歉」，也讓「美國再次可負擔」。

美國大選2024｜大規模遣返非法移民

特朗普一再針對拜登政府的移民政策發炮，指全球從委內瑞拉到剛果等多國罪犯進入美國，美國已被佔領，連紐約時代廣場都無法倖免。如果他當選，將快速遣返非法移民，上任第一天就會展開大規模遣返。

特朗普演說期間，會場外有大批示威者聚集，有人高舉「特朗普不勝任」，「罪犯與法西斯」等抗議標語。紐約市警方架起鐵馬，避免發生衝突。

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