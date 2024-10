特朗普回紐約踩場造勢 引用列根名句問美國人：這4年過得好嗎？｜美國大選2024

美國大選2024|又來「 You're Fired」

特朗普在集會上發表長達1個半小時的長篇演說,他引用列根的名句開場,問台下群眾,「過去4年你過得比較好嗎?」又再用自己多年前知名的真人騷節目《飛黃騰達》(The Apprentice)中的台詞說:「賀錦麗,你被炒了!滾蛋!」(Kamala Harris, You're Fired. Get out of Here),強調「夢再做大一點」。