特朗普拒透露MRI檢查詳情　自詡認知測試獲滿分

美國總統特朗普於27日重申他在最近接受了認知測試，自信地聲稱自己取得了「完美」的成績，但拒絕透露有關其接受磁力共振檢查原因的細節，僅表示「結果很好」。
他趁此機會順便揶揄民主黨眾議員科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，36歲）和克羅基特（Jasmine Crockett，44 歲），稱他們是「低智商」，並暗示他們無法通過這些測試。
距離上次體檢僅六個月
《Axios》報道，特朗普向記者交談時提到，這些測試的前幾題相對簡單，但隨着問題的增加，難度也逐漸提升，而他認為兩位年輕的民主黨眾議員科爾特斯與克羅基特根本不可能回答這些問題。
特朗普沒有提供這次分數的細節，也沒有確認這是否是他四月份的測試，或者是他十月份早些時候談及的同一次評估。
《路透社》報道，特朗普本月10日接受體檢，引發人們對總統健康狀況的質疑。白宮方面稱這是例行年度體檢，但距離他上次接受全面體檢僅僅過去六個月。
嘲笑年輕民主黨員
由於特朗普年齡較高（79歲），大多數美國民眾迫切希望總統分享他們的健康記錄。這次談論是為了回應公眾對特朗普年齡和心智的擔憂。但特朗普拒絕提供有關接受磁力共振檢查原因的詳細細節，僅表示「結果很好」。
特朗普的醫生在先前的報告中曾表示，特朗普在認知測試中獲得滿分30分，並且沒有發現任何神經功能異常。這些測試主要用於評估認知功能（如老年癡呆），而非智商。根據報道，特朗普的言論引發了對於美國總統健康透明度的討論，尤其是在他和拜登均已年長的情況下。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章