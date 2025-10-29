特朗普拒透露MRI檢查詳情　自詡認知測試獲滿分

特朗普首度回應人們對其健康狀況的質疑。（圖／《美聯社》）

美國總統特朗普於27日重申他在最近接受了認知測試，自信地聲稱自己取得了「完美」的成績，但拒絕透露有關其接受磁力共振檢查原因的細節，僅表示「結果很好」。

他趁此機會順便揶揄民主黨眾議員科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，36歲）和克羅基特（Jasmine Crockett，44 歲），稱他們是「低智商」，並暗示他們無法通過這些測試。

距離上次體檢僅六個月

《Axios》報道，特朗普向記者交談時提到，這些測試的前幾題相對簡單，但隨着問題的增加，難度也逐漸提升，而他認為兩位年輕的民主黨眾議員科爾特斯與克羅基特根本不可能回答這些問題。