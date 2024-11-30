特朗普謀向加拿大加徵25%關稅　總理杜魯多赴美面談

就在數日前，特朗普威脅要對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅，因為兩國未能遏制非法移民和非法毒品從這些國家流入美國。 杜魯多29日稍早表示，他將透過與特朗普對話解決關稅問題。

加拿大公共安全部長勒布朗（Dominic LeBlanc）陪同杜魯多出訪，杜魯多也是美國大選以來第一位拜訪特朗普的七國集團領導人。

在特朗普威脅要對加拿大產品徵收關稅後，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）親自飛往佛州，到海湖莊園俱樂部拜訪特朗普。一位知情人士透露，杜魯多將會與特朗普共進晚餐。

杜魯多表示，特朗普當選是因為他承諾降低食品雜貨的成本，但現在他正在談論將各種產品的成本增加25%，其中包括來自加拿大的馬鈴薯。

60%原油進口自加拿大

他說：「我將與特朗普總統進行大量真正的建設性對話，這將使我們在所有正確的軌道上前進。」

據美媒報道，美國有約60%的原油進口來自加拿大，85%的電力進口也來自加拿大。加拿大還是美國最大的鋼鐵、鋁和鈾供應國，擁有五角大廈認為對國家安全至關重要的34種關鍵礦物和金屬。

加拿大一名高級官員對美聯社表示，如果特朗普兌現其關稅威脅，加拿大可能會也對某些美國商品徵收報復性關稅。