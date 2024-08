特朗普馬斯克對談逾2小時 百萬人收聽 曝將如何對待中俄朝領袖｜美國大選2024

馬斯克訪問特朗普,以及特朗普近期出席活動照片︰

特朗普馬斯克|指中俄領袖處巔峰 應與其保持良好關係

特朗普又談到中俄朝領袖,指「他們位處巔峰、他們強硬、聰明、兇狠,決心保護國家」(They're at the top of their game, they're tough, they're smart, they're vicious and they're going to protect their country),直言「我希望再跟他們融洽相處」(I hope to get along well with them again),指這樣「是好事,而非壞事」(getting along well with them is a good thing, not a bad thing)。

他形容,中俄朝及伊朗是「現代邪惡軸心」,但跟他們保持良好關係,對世界更為有利。特朗普提到「核子暖化」(nuclear warming),指國際間的核武局勢升溫,他認為這比全球暖化更具威脅性。他批評總統拜登把世界推向第三次大戰邊緣,並重申若自己是總統,就不會有俄烏戰爭。