特朗普馬斯克對談逾2小時 百萬人收聽 曝將如何對待中俄朝領袖｜美國大選2024

美國大選2024的共和黨總統候選人特朗普，接受全球首富馬斯克(Elon Musk)在社交平台X的線上專訪，訪問因受網絡攻擊而延遲約40分鐘開始，並須改為純聲音廣播，但仍有110萬人在線收聽。支持率由領先變落後的特朗普，在訪問中重提遇刺事件，指當時若非剛巧轉過頭，可能已經死了；又批評民主黨賀錦麗代拜登出選，猶如「政變」，她當選將「國不成國」。目前地緣局勢緊張，特朗普說若他是總統就不會有俄烏戰爭，又稱一旦回朝，有信心跟中國、俄羅斯及北韓領袖融洽相處。

特朗普馬斯克｜花20分鐘講遇刺事件「喚醒」支持度 X的前身Twitter曾因特朗普發表煽動暴力違規言論，而將帳戶封鎖，之後特朗普成立自家社交平台。經幾番兜轉，Twitter被馬斯克收購後，如今特朗普獲邀在平台上，暢所欲言。特朗普在長逾兩小時的對談中，花了約20分鐘講述遇刺事件，明顯是欲「喚醒」在他遇刺後曾經上升的支持度。他跟馬斯克說︰「我立即(知道)那是子彈，知道它擊中耳朵」，「若我沒轉過頭，現在就不能跟你說話了——儘管我很喜歡你」。他聲言，當時記掛的是會否有台下群眾傷亡，並透露10月將重返遇刺之地，凸顯自己既關懷民眾及勇敢。

馬斯克則聲言，特朗普當日振臂高呼所展現出的堅強，對國家安全非常重要，「外面有好些真正強人……若他們不認為美國總統強硬，就會為所欲為」，而這亦是他支持特朗普的原因之一。 特朗普馬斯克｜馬斯克自薦加入政府 特朗普歡迎 過去曾自封「溫和民主黨人」的馬斯克，2022年曾說特朗普年紀太大，不應再選總統；而在特朗普遇刺後兩日，馬斯克即公開為特朗普背書。在對談中，馬斯克自薦加入未來的特朗普政府，並構想成立「政府效率委員會」，由他協助提高施政效率及節省成本，確保納稅人的錢用得其所，特朗普對此表示歡迎，「你是最棒的節省者」，「我需要一個馬斯克，一個充滿力量、勇氣及聰明的人。我想關掉教育部，讓教育事務回歸各州政府」。

馬斯克訪問特朗普，以及特朗普近期出席活動照片︰

特朗普馬斯克｜指中俄領袖處巔峰 應與其保持良好關係 特朗普又談到中俄朝領袖，指「他們位處巔峰、他們強硬、聰明、兇狠，決心保護國家」(They're at the top of their game, they're tough, they're smart, they're vicious and they're going to protect their country)，直言「我希望再跟他們融洽相處」(I hope to get along well with them again)，指這樣「是好事，而非壞事」(getting along well with them is a good thing, not a bad thing)。 他形容，中俄朝及伊朗是「現代邪惡軸心」，但跟他們保持良好關係，對世界更為有利。特朗普提到「核子暖化」(nuclear warming)，指國際間的核武局勢升溫，他認為這比全球暖化更具威脅性。他批評總統拜登把世界推向第三次大戰邊緣，並重申若自己是總統，就不會有俄烏戰爭。

對於民主黨對手賀錦麗，特朗普指她表面上是溫和派，實質是極左，「她是一個極左翼瘋子。若她成為我們的總統，很快就會國不成國。她將恢復她所相信的所有事情」；又聲稱拜登是因黨內「政變」而被迫退選。 特朗普馬斯克｜馬斯克爭取更大話語權 今次馬斯克訪問特朗普令外界高度關注。親民主黨美媒CNN以「馬斯克試圖幫助特朗普中止賀錦麗勢頭」為題，特別提到馬斯克旗下太空及電動車業務，都極講求政府政策配合，並指二人在對談間所有觀點都幾乎一致(agreed on almost everything)。馬斯克在下屆政府獲得更大話語權，將百利而無一害。儘管特朗普曾稱一旦回朝，將推翻拜登的電動車政策，但有分析認為Tesla在沒有電動汽車補貼的環境，可能更具競爭優勢；並預期特朗普或會向中國電動車徵收更高關稅。

特朗普馬斯克｜賀錦麗已22天迴避傳媒 親共和黨的霍士新聞則稱，特朗普跟馬斯克的詳談，跟已有22日迴避受訪的賀錦麗，成鮮明對比。新一期《時代》雜誌以賀錦麗為封面人物，《時代》在文中把賀錦麗的氣勢，跟Beyoncé和Taylor Swift演唱會相提並論，並說令人聯想起「早期的奧巴馬」；但賀錦麗一樣無面俾，沒有受訪。賀錦麗替補拜登出選，支持度瞬即反超前特朗普，她顯然採用避免「講多錯多」策略，以保持氣勢至少到下周一召開的民主黨全國代表大會。