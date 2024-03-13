瑞士滑雪慘劇｜3年輕兄弟與叔叔堂兄同亡 28歲女友仍失蹤望有奇蹟

瑞士阿爾卑斯山日前發生滑雪慘劇，來自同一家庭的3名兄弟與叔叔和堂兄不幸死亡，3兄弟其中一人的28歲女友仍然失蹤，因天氣惡劣，救援人員一度暫停搜索，今天再出動。

6人上周六失蹤，其中5人周日晚才找回，惜已返魂乏術。救援人員指當中3人遺體在雪地上找回，體溫極度底，另兩人在探測器輔助下，被發現埋在雪下，5人於絕望中凍死。死者包括Vincent Moix, (30歲)、David Moix(27歲)和Laurent Moix(21歲)，長兄曾為私人銀行家，現任市議會議員，David則剛考獲律師執照。另兩名死者為3人的44歲堂兄Marc Moix和58歲叔叔Joel Moix，前者是警員。David的28歲女友Emilie Deschenaux則失蹤，她是一名法律系學生。據悉，救援人員在雪地發現Emilie的背囊和雪屐，並指以往試過有人失蹤數天後被尋回；機會雖渺茫，但希望奇蹟發生。當地傳媒指事發地點多裂縫，懷疑她墮進裂縫內。