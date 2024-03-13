瑞士滑雪慘劇｜3年輕兄弟與叔叔堂兄同亡 28歲女友仍失蹤望有奇蹟

瑞士阿爾卑斯山日前發生滑雪慘劇，來自同一家庭的3名兄弟與叔叔和堂兄不幸死亡，3兄弟其中一人的28歲女友仍然失蹤，因天氣惡劣，救援人員一度暫停搜索，今天再出動。
6人上周六失蹤，其中5人周日晚才找回，惜已返魂乏術。救援人員指當中3人遺體在雪地上找回，體溫極度底，另兩人在探測器輔助下，被發現埋在雪下，5人於絕望中凍死。死者包括Vincent Moix, (30歲)、David Moix(27歲)和Laurent Moix(21歲)，長兄曾為私人銀行家，現任市議會議員，David則剛考獲律師執照。另兩名死者為3人的44歲堂兄Marc Moix和58歲叔叔Joel Moix，前者是警員。David的28歲女友Emilie Deschenaux則失蹤，她是一名法律系學生。據悉，救援人員在雪地發現Emilie的背囊和雪屐，並指以往試過有人失蹤數天後被尋回；機會雖渺茫，但希望奇蹟發生。當地傳媒指事發地點多裂縫，懷疑她墮進裂縫內。
瑞士滑雪慘劇｜僅穿輕便裝束 欠缺求生裝備
報道指，6人熱愛攀山，3兄弟的父母發悼文稱，他們心愛的兒子在熱愛的運動中「沉睡在一起」，並說：「David的摯愛Emilie仍在山上。」5名死者遺體在鄰近布朗什峰(Tête Blanche)的山峰尋回，附近有一個雪洞，相信是他們挖掘以躲避大風雪，不過裝備不足未能成事。當時山上氣溫零下30度，風速達每小時120公里。搜救人員說，挖雪洞是對的做法，但他們一行人缺乏所需裝備，只有鏟子，在這麼厚雪下，工具過於輕便。報道指，天氣預測山上會有達危險程度強風，惟死者只穿著薄的滑雪裝束。
有攀山者指，這樣厚雲層仍上山有點瘋狂，這表示將有風暴出現。攀山嚮導也指出，死者完全低估天氣環境，山上的風可發展成強勁暴風。死者一行人上周六早上從著名景點馬特洪峰附近的策馬特出發，原定於當天稍後時間抵達小鎮Arolla，惜途中遇上暴風雪。其中一人於上周六下午5時向當局求救，但直升機和搜救人員因天氣惡劣未能出動，曾有搜救人員徒步上山，惟在暴風雪下被迫放棄。死者的朋友難以接受死訊，David的朋友於網上發文稱，「為甚麼好人都先走一步，David像他的兄弟是無私的化身，好的聆聽者。David非常仁慈。」朋友又指，山嶺是他的地頭，他非常熟識和珍愛，卻奪去他的生命。Marc Moix的朋友則說，他是仁慈的人，對生命充滿熱誠，「活出200%的人生」。