癌症年輕化｜全球50歲以下癌症離奇上升 專家憂涉「一未知環境因素」

癌症年輕化|腸癌專家︰愈多愈多40多歲病例

伯明翰大學學者、腸癌專家Andrew Beggs直言︰「年輕的早期癌症案例不再罕見」,「我開設了一間專門為成年人查找初期癌症的診所,我們看到愈多愈多四十多歲人士患癌」。原因除了上述防癌意識提高及篩查技術進步外,「可能還有一個環境因素,儘管經過廣泛研究,但仍尚未發現」(There might be an unknown environmental factor that we haven’t discovered, despite extensive research)。