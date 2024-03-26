癌症年輕化｜全球50歲以下癌症離奇上升 專家憂涉「一未知環境因素」

38歲英婦Maia Kennedy去年因作嘔求診，最終輾轉驗出腸癌。(互聯網)

英國42歲儲妃凱特早前宣布患癌，震驚國際，事件令英媒關注到癌症有年輕化的趨勢，並指此趨勢並不局限於英國，而是在全球多地也發現。有專家擔心，癌症年輕化的趨勢可能與「一個未知的環境因素」(an unknown enviromental factor)有關。 癌症年輕化｜英國25至48歲癌症個案 增22% 英國《每日郵報》指，英國25至49歲人士患癌的比率，由1993至1995年的平均每年每10萬人有132.7人患癌，增至2016至18年平均每年每10萬人有162.4人患癌，增幅逾22%；反觀75歲以上人士的患癌比率，在同期只增加9%。

報道指，青壯年人士癌症個案增加，部分原因是關乎防癌和身體檢查意識提高，以及驗癌方法有改進等，令過去患癌也不知的人，病情得以被及早發現。但報道同時稱，專家並不認為這是青壯年人士癌症個案上升的全部原因。



癌症年輕化｜腸癌專家︰愈多愈多40多歲病例 伯明翰大學學者、腸癌專家Andrew Beggs直言︰「年輕的早期癌症案例不再罕見」，「我開設了一間專門為成年人查找初期癌症的診所，我們看到愈多愈多四十多歲人士患癌」。原因除了上述防癌意識提高及篩查技術進步外，「可能還有一個環境因素，儘管經過廣泛研究，但仍尚未發現」(There might be an unknown environmental factor that we haven’t discovered, despite extensive research)。

癌症年輕化｜腫瘤學家︰青壯年癌症如「流行病」 伯明翰大學腫瘤學家Shivan Sivakumar形容50歲以下人士患癌的情況如「流行病」(epidemic)，「我們發現愈來愈多人有與腹部相關的癌症，原因不明」。 另一位腫瘤學家Karol Sikora則表示，專家發現胰臟癌的病例大增，當中尤以年輕女士為甚。他稱︰「事實是我們不知道真相，癌症顯現出來之前，相關因素已存在於人群之中很多年」。 癌症年輕化｜部分已知的可能因素如下 他指專家多年前已發現青壯年癌症病例上升，認為因素有很多，「我相信大概是因為生活習慣改變——癡肥、高脂飲食、缺乏運動以及整天坐在辦公桌前，當然還因為診斷方法有改進」。他認為有關趨勢不關新冠肺炎或疫苗的事，因為趨勢「在很久之前已出現」。