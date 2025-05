白宮放特朗普AI照慶「星戰日」　星戰迷：反派才拿紅光劍

每年5月4日是「星戰日」(Star Wars Day),該節日取自電影名言「May the Force be with you」(願原力與你同在)諧音「May the Fourth」,吸引全球星戰迷以各種方式歡慶這天,就連美國白宮今年也在官方社群發文祝賀,貼文附上的AI生成照片,卻遭大批星戰迷質疑「識唔識」。

白宮在周日(4日)於各大官方社交平台發布一張透過AI生成的照片,藉由應景慶祝星戰日的同時,順道挖苦對手。從畫面顯示,總統特朗普身形變得異常壯碩,手瓜爆肌,不僅身穿一套深色勁裝,右手還握一根紅色光劍,在他身後還有2隻老鷹與美國國旗。白宮還在內文暗諷美國民主黨,聲稱他們都是一群「激進的左派瘋子」,「他們正在努力把西斯領主、殺人犯、毒梟、危險罪犯與MS-13幫派份子帶回銀河系」,隨後又寫說,「你們不是反抗軍,你們才是銀河帝國。願原力與你同在。」