白宮放特朗普AI照慶「星戰日」　星戰迷：反派才拿紅光劍

每年5月4日是「星戰日」(Star Wars Day)，該節日取自電影名言「May the Force be with you」(願原力與你同在)諧音「May the Fourth」，吸引全球星戰迷以各種方式歡慶這天，就連美國白宮今年也在官方社群發文祝賀，貼文附上的AI生成照片，卻遭大批星戰迷質疑「識唔識」。
白宮在周日(4日)於各大官方社交平台發布一張透過AI生成的照片，藉由應景慶祝星戰日的同時，順道挖苦對手。從畫面顯示，總統特朗普身形變得異常壯碩，手瓜爆肌，不僅身穿一套深色勁裝，右手還握一根紅色光劍，在他身後還有2隻老鷹與美國國旗。白宮還在內文暗諷美國民主黨，聲稱他們都是一群「激進的左派瘋子」，「他們正在努力把西斯領主、殺人犯、毒梟、危險罪犯與MS-13幫派份子帶回銀河系」，隨後又寫說，「你們不是反抗軍，你們才是銀河帝國。願原力與你同在。」
網民：白宮證實特朗普是「反派角色」
照片曝光後掀起網民熱議，但大多星戰迷都倜侃：「製圖的人根本沒看過星戰吧？」、「白宮證實特朗普是『反派角色』」、「看了一輩子星戰，還搞不清楚紅光劍的是壞人？」、「AI居然知道特朗普是壞人，配給他紅色光劍，笑死！」、「他們罵左派是西斯，結果自己拿著西斯的光劍，太搞笑了」。
《星際大戰》導演George Lucas曾介紹過劇中角色「光劍顏色」的背後設定，「有正義感的好人，大多用『藍色』和『綠色』光劍；邪惡反派使用『紅色』光劍；亦正亦邪者，則用『紫色』光劍。」紅色光劍使用者包含黑武士(Darth Vader)、Darth Sidious等知名反派角色。