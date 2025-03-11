盧森堡王子患罕見遺傳病22歲早逝 臨終前提起精神與家人逐一道別

盧森堡王子弗雷德里克(Prince Frederik of Luxembourg)罹患罕見遺傳病，多年來積極對抗病魔，惜本月在法國巴黎病逝，終年22歲。報道指，他在離世前一天提起精神，與家人逐一道別。
美國有線電視新聞網(CNN)等媒體報道，家人透過弗雷德里克王子於2022年創辦的POLG基金會(POLG Foundation)官網，公布他於本月1日病逝。父親羅伯特親王(Prince Robert of Luxembourg)寫道：「夫人與我懷著沉痛的心情通知大家，我們的兒子、同時也是POLG基金會創辦人兼創意總監弗雷德里克離世的消息。」
根據基金會官網，POLG是一種「遺傳性粒線體疾病」(genetic mitochondrial disorder)，會奪走細胞的能量，導致多重器官衰竭和功能喪失，最終致命。目前這種遺傳病仍無法治療。
父親：不想其他人承受同樣的痛苦
羅伯特親王寫道：「弗雷德里克和POLG基金會致力尋找治療與治癒方法，希望能避免其他病人經歷弗雷德里克和我們全家所承受的痛苦。」他表示，儘管兒子臨終前身體狀況不佳，兒子「仍鼓起精神和勇氣，逐一和每個家人道別。」
王子自律程度「令人難以想像」
聲明說，弗雷德里克王子自律的程度令人難以想像。就在他離世的前一天2月28日，他手機上的意大利文學習應用程式Duolingo以及做運動的提示鈴聲仍「一如往常地響起」。
14歲確診患病
聲明指，弗雷德里克王子在14歲時確診罹患POLG。羅伯特親王形容，這種疾病的病人就像「故障的電池，永遠無法充滿電，卻處於不斷耗電的狀態，最終將失去所有電力」。
聲明稱：「弗雷德里克於2025年3月1日在『光之城』巴黎離世。雖然有一盞燈熄滅了，但還有許多盞燈會照亮一切。」