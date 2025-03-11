盧森堡王子患罕見遺傳病22歲早逝 臨終前提起精神與家人逐一道別

盧森堡王子弗雷德里克(Prince Frederik of Luxembourg)罹患罕見遺傳病，多年來積極對抗病魔，惜本月在法國巴黎病逝，終年22歲。報道指，他在離世前一天提起精神，與家人逐一道別。

美國有線電視新聞網(CNN)等媒體報道，家人透過弗雷德里克王子於2022年創辦的POLG基金會(POLG Foundation)官網，公布他於本月1日病逝。父親羅伯特親王(Prince Robert of Luxembourg)寫道：「夫人與我懷著沉痛的心情通知大家，我們的兒子、同時也是POLG基金會創辦人兼創意總監弗雷德里克離世的消息。」

根據基金會官網，POLG是一種「遺傳性粒線體疾病」(genetic mitochondrial disorder)，會奪走細胞的能量，導致多重器官衰竭和功能喪失，最終致命。目前這種遺傳病仍無法治療。