熱門搜尋:
啟德體育園 網上熱話 上然 金像獎2025 哪吒2 朗天峰 新店關注組 方大同 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-03-11 15:10:08

盧森堡王子患罕見遺傳病22歲早逝 臨終前提起精神與家人逐一道別

分享：
盧森堡弗雷德里克王子患罕見遺傳病，多年來積極對抗病魔，本月初在巴黎病逝，終年22歲。(互聯網)

盧森堡弗雷德里克王子患罕見遺傳病，多年來積極對抗病魔，本月初在巴黎病逝，終年22歲。(互聯網)

adblk5

盧森堡王子弗雷德里克(Prince Frederik of Luxembourg)罹患罕見遺傳病，多年來積極對抗病魔，惜本月在法國巴黎病逝，終年22歲。報道指，他在離世前一天提起精神，與家人逐一道別。

美國有線電視新聞網(CNN)等媒體報道，家人透過弗雷德里克王子於2022年創辦的POLG基金會(POLG Foundation)官網，公布他於本月1日病逝。父親羅伯特親王(Prince Robert of Luxembourg)寫道：「夫人與我懷著沉痛的心情通知大家，我們的兒子、同時也是POLG基金會創辦人兼創意總監弗雷德里克離世的消息。」

根據基金會官網，POLG是一種「遺傳性粒線體疾病」(genetic mitochondrial disorder)，會奪走細胞的能量，導致多重器官衰竭和功能喪失，最終致命。目前這種遺傳病仍無法治療。

adblk6

父親：不想其他人承受同樣的痛苦

羅伯特親王寫道：「弗雷德里克和POLG基金會致力尋找治療與治癒方法，希望能避免其他病人經歷弗雷德里克和我們全家所承受的痛苦。」他表示，儘管兒子臨終前身體狀況不佳，兒子「仍鼓起精神和勇氣，逐一和每個家人道別。」
 

POLG官網發布弗雷德里克王子的黑白照。(互聯網) 弗雷德里克王子患罕見遺傳病，多年來積極對抗病魔。(互聯網) 弗雷德里克王子與家人合照。(互聯網) 弗雷德里克王子14歲確診，與病魔搏鬥多年。(互聯網) 弗雷德里克王子14歲確診，與病魔搏鬥多年。(互聯網) 弗雷德里克王子積極抗病。(互聯網) 弗雷德里克王子與家人合照。(互聯網) 弗雷德里克王子患上罕見遺傳病，終被病魔奪去性命。(互聯網) 弗雷德里克王子積極抗病。(互聯網) 弗雷德里克王子患上罕見遺傳病，終被病魔奪去性命。(互聯網)

王子自律程度「令人難以想像」

聲明說，弗雷德里克王子自律的程度令人難以想像。就在他離世的前一天2月28日，他手機上的意大利文學習應用程式Duolingo以及做運動的提示鈴聲仍「一如往常地響起」。

14歲確診患病

聲明指，弗雷德里克王子在14歲時確診罹患POLG。羅伯特親王形容，這種疾病的病人就像「故障的電池，永遠無法充滿電，卻處於不斷耗電的狀態，最終將失去所有電力」。

聲明稱：「弗雷德里克於2025年3月1日在『光之城』巴黎離世。雖然有一盞燈熄滅了，但還有許多盞燈會照亮一切。」
 

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能