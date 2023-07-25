福島核污水︱日本前外相反駁：中國排放水濃度更高

日本自民黨今日（25日）舉行記者會，幹事長茂木敏充在回應有關中國抗議福島第一核電廠的處理水排放時，呼籲中方需要按科學根據，然後批評，中國的處理水排放濃度更高。

自民黨今日舉行黨團會議，並在會議後會見記者。茂木敏充在記者會上，被問到有關於中國抗議日方排放福島的核處理水一事，茂木指：「強烈敦促中國需要按科學根據進行評論。」他之後再指：「實際上，中國排放的處理水，濃度事實就更高。」

福島核污水︱茂木︰確保安全

就有關於核處理水的排放，日本表示會對國際社會作出高透明度的解說。而有關的排放計劃，預料最快在下月展開，日本政府已多次表明不會改變。對於確實的排放時間，茂木表示：「會在確保安全下，以及努力對抗有關謠言的情況下，作出適當的判斷。」

茂木敏充在安倍晉三、菅義偉及岸田文雄初當選時擔任日本的外相，不過及後因為多名官員請辭，在改組後轉任自民黨的幹事長，協助岸田處理黨內問題。

國泰推免費機票大抽獎 7月25起送3.6萬張台北/高雄來回機票【附參加連結+日期】

動漫節2023｜香港動漫電玩節7月28開鑼 一文睇清重點活動+必買產品+門票優惠

HK Express乘客限定｜福岡來往長崎 高速巴士套票優惠價3500円 長崎夏季活動攻略！