縮胃手術｜20歲女做縮胃手術後「又熱又痛」最終死亡 驚揭一原因奪命

在塞爾維亞入院後,醫生指她出現感染性休克,檢查後發現她一截約10厘米的小腸,在縮胃手術中被切走,導致感染。未幾Ribeiro心臟病發,須進入人工昏迷狀態,最終她在入院5日後死亡。

據報Ribeiro出發前幾日在TikTok發片,對迎接全新的自己感到非常期待,說要跟大家「在另一邊見」(see you on the other side),展示另一個自己,未料卻成遺憾。母親心碎不已,「她在成長過程中常受欺負,一直與自己的體重作戰……她度過一段非常艱難的時光」,「我告訴她,她從裡到外都很漂亮,她真的是一個美麗的女孩」。