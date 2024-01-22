縮胃手術｜20歲女做縮胃手術後「又熱又痛」最終死亡 驚揭一原因奪命

縮胃手術(袖狀胃切除手術)是不少癡肥人士的瘦身希望，但凡是手術也有風險。英國一名小時常受欺凌的20歲癡肥女子，因不想在英國輪候公立醫院，決定去土耳其接受縮胃手術。結果她在極感不適的狀態下，仍獲准出院返英，但在機上已「又熱又痛」等難以忍受。女事主最終在入院後5日，不幸死亡。

20歲的Morgan Ribeiro本月較早時，在19歲男友陪同下，由倫敦飛往土耳其一間醫院，接受收費2,500鎊的縮胃手術。據報姊姊在她出發前幾天，才知道她有此計劃，因擔心風險而極力勸阻她，但未獲理會，沒想過妹妹第一次自己出門遠行，結果步入了鬼門關。