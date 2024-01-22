縮胃手術｜20歲女做縮胃手術後「又熱又痛」最終死亡 驚揭一原因奪命

縮胃手術(袖狀胃切除手術)是不少癡肥人士的瘦身希望，但凡是手術也有風險。英國一名小時常受欺凌的20歲癡肥女子，因不想在英國輪候公立醫院，決定去土耳其接受縮胃手術。結果她在極感不適的狀態下，仍獲准出院返英，但在機上已「又熱又痛」等難以忍受。女事主最終在入院後5日，不幸死亡。
20歲的Morgan Ribeiro本月較早時，在19歲男友陪同下，由倫敦飛往土耳其一間醫院，接受收費2,500鎊的縮胃手術。據報姊姊在她出發前幾天，才知道她有此計劃，因擔心風險而極力勸阻她，但未獲理會，沒想過妹妹第一次自己出門遠行，結果步入了鬼門關。
Ribeiro於1月5日接受手術，3天後獲准返英，然而手術後她一直不適。男友憶述，手術前院方並無提及手術風險，而在兩個半小時手術後，Ribeiro醒來便說覺得不適，但醫護人員說之後會好轉。
縮胃手術｜10cm小腸被切走 致感染性休克
之後幾天Ribeiro遵照醫囑盡量作適當運動，期間不適感覺持續，但院方堅稱因為她沒有聽從指示多走動及多補充水份，才會這樣。手術後3日，院方指Ribeiro可以出院返英，然而Ribeiro一上機即感到「非常熱及非常疼痛」並有呼吸困難，空姐見讓她調位至空間較大的前排座位，並提供冰及氧氣罩，機上兩名醫生乘客幫忙診斷，認為她情況危急，客機隨即在塞爾維亞緊急降落。
在塞爾維亞入院後，醫生指她出現感染性休克，檢查後發現她一截約10厘米的小腸，在縮胃手術中被切走，導致感染。未幾Ribeiro心臟病發，須進入人工昏迷狀態，最終她在入院5日後死亡。
據報Ribeiro出發前幾日在TikTok發片，對迎接全新的自己感到非常期待，說要跟大家「在另一邊見」(see you on the other side)，展示另一個自己，未料卻成遺憾。母親心碎不已，「她在成長過程中常受欺負，一直與自己的體重作戰……她度過一段非常艱難的時光」，「我告訴她，她從裡到外都很漂亮，她真的是一個美麗的女孩」。