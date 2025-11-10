羅興亞難民船沉沒至少11死　另一艘載逾200人下落不明

一艘據信載有70名羅興亞（Rohingya）難民的船隻在泰國與馬來西亞邊境附近發生沉沒，馬泰兩國10日確認，死亡人數已上升至11人。大馬當局指，另一艘載有230名乘客的船隻狀況仍不明，目前已找到13名倖存者，大多為羅興亞人。 根據《路透社》與《BBC》，大馬海岸警衛隊表示，船難發生在知名旅遊勝地蘭卡威（Langkawi）附近。搜救行動今天進入第2日，當局已將搜索範圍從170平方海浬擴大至256平方海浬，預計搜救行動將持續7天。 約130萬羅興亞人被迫逃至孟加拉 大馬官方媒體《馬新社》（Bernama）報道，海事機構在記者會上表示，馬、泰已部署空中力量全力搜尋倖存者。當局9日在海中發現了一名羅興亞婦女的遺體。13名獲救者中有11人為羅興亞人，另外2人來自孟加拉。

官員補充說，根據掌握的消息，一艘載有約300人的大型船隻約2周前從緬甸若開邦（Rakhine State）出發，其中多數是羅興亞人，但部分乘客於本月6日轉乘了小型船隻。 羅興亞人是主要居住在緬甸若開邦的少數民族，主要信奉伊斯蘭教，他們被政府拒絕給予公民身份，更 飽受衝突、飢餓和種族暴力之苦 。在2017年軍方的殘酷鎮壓後，約130萬羅興亞人被迫逃離至孟加拉，以難民的身分生活。

今年已有近600人死亡或失蹤 然而，由於在孟加拉難民營的生活條件日益惡化，羅興亞人經常冒險乘船偷渡至大馬和印尼等地。官員表示，許多人為此支付了超過3,000美元的費用。但這些難民船往往又小又擁擠，還缺乏水和衛生設施。並非所有船隻都能抵達大馬，有些人會死於海難，也有人遭到拘留或驅逐出境。