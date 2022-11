美國中期選舉｜特朗普2024回朝？要問過呢個人先「誰是德桑蒂斯」懶人包(有片)

特朗普勁敵|德桑蒂斯︰佛羅里達是覺醒主義暴徒的葬身之地

施政及立場方面,德桑蒂斯反墮胎、反槍管,另曾立法禁止口罩令及疫苗令,禁止學校討論性取向及性別認同議題、禁止變性運動員參加女子組賽事,又曾以包機送非法移民至民主黨根據地、麻省馬撒葡萄園島(Martha's Vineyard)。德桑蒂斯在連任演說中標榜自己的政績包括在立法、教育及企業等多個層面上,打擊「覺醒主義」(woke,即關注膚色、性取向及性別身份認同以至社會不平等的政治運動),揚言「佛羅里達是覺醒主義暴徒的葬身之地」(Florida is where woke goes to die)。在氣候問題上德桑蒂斯因佛州地理環境,而較黨內主流政客更為關注氣候變化,但強調自己並非「全球暖化左翼分子」。德桑蒂斯信奉天主教;他2010年與前哥爾夫球頻道主持Casey Black結婚,育有3名子女。

近日有報道稱,特朗普為德桑蒂斯起了花名,將其名字加長成為「Ron De-Sanctimonious」,當中的sanctimonious意思是「偽善」,特朗普並暗示掌握德桑蒂斯的黑材料。有報道指,德桑蒂斯曾向金主表示他可能會避開特朗普,留待2028年才選總統。