美國中期選舉｜特朗普2024回朝？要問過呢個人先「誰是德桑蒂斯」懶人包(有片)

今屆美國中期選舉焦點，在於在野共和黨能否從民主黨手上奪得參、眾兩院的控制權，令拜登政府施政綁手綁腳。除議會外，亦同時有36場州長選戰舉行，其中一位最矚目的候選人是尋求連任的佛羅里達州州長、44歲的德桑蒂斯(Ron DeSantis)，以輕鬆姿態擊敗民主黨候選人成功連任，得票拋離對手接近20個百分點。 根據CNN推算，德桑蒂斯得票逾450萬，大勝十多年前從共和黨轉投民主黨的對手克里斯(Charlie Crist)的約310萬票。德桑蒂斯被外界視為特朗普的接班人，及共和黨的新希望。對於會否參選2024年總統選舉，德桑蒂斯未有表態，但他在選前辯論上，拒絕回應自己一旦連任州長，會否完成4年任期，其是否有意選總統，似已呼之欲出。

特朗普勁敵｜德桑蒂斯連任演說 隻字未提特朗普 德桑蒂斯在上屆中期選舉中，獲特朗普支持，近年經常批評現任總統拜登的抗疫及移民政策。但在今次成功連任的演說中，德桑蒂斯對特朗普隻字未提。他在演說中，間接回應有關他抗疫政策的爭議時說︰「我們選擇事實而非恐慌；我們選擇教育而非洗腦；我們選舉法治秩序而非騷擾及無序」。他並稱，「當世界瘋掉時，佛羅里達仍是頭腦清晰的避難所。我們是全國以至全世界民眾自由的堡壘。我們面對過恐襲、槍擊、風暴，仍屹立不倒」，「我們(州政府)向佛州民眾許下承諾，亦都一一兌現。今日，4年過去，人民以選票作出裁決。」 較早前特朗普預告本月15日將有「重大宣布」，各界預料他會正式表明會於2024年再選總統。據報多個共和黨內民調均顯示，特朗普參選2024總統選舉的支持度，大幅拋離黨內其仔潛在對手，能夠持續地獲得雙位數支持度的，只有德桑蒂斯一人。

特朗普勁敵｜德桑蒂斯為特朗普盟友 上屆選州長僅險勝 生於1978年的德桑蒂斯在佛州土生土長，父母是意大利裔。他長大後於耶魯及哈佛大學法學院畢業，04年加入海軍，其後成為軍中的法律顧問，07年派駐伊拉克。08年回國後，獲司法部委任為聯邦政府佛州辦公室的檢察官特別助理。2012年，德桑蒂斯當選眾議員，並成為特朗普的政治盟友，他在18年參選佛州州長時亦強調支持特朗普，最終以0.4%得票差距，險勝民主黨對手，成為州長。今年尋求連任則大勝而回。

特朗普勁敵｜德桑蒂斯︰佛羅里達是覺醒主義暴徒的葬身之地 施政及立場方面，德桑蒂斯反墮胎、反槍管，另曾立法禁止口罩令及疫苗令，禁止學校討論性取向及性別認同議題、禁止變性運動員參加女子組賽事，又曾以包機送非法移民至民主黨根據地、麻省馬撒葡萄園島(Martha's Vineyard)。德桑蒂斯在連任演說中標榜自己的政績包括在立法、教育及企業等多個層面上，打擊「覺醒主義」(woke，即關注膚色、性取向及性別身份認同以至社會不平等的政治運動)，揚言「佛羅里達是覺醒主義暴徒的葬身之地」(Florida is where woke goes to die)。在氣候問題上德桑蒂斯因佛州地理環境，而較黨內主流政客更為關注氣候變化，但強調自己並非「全球暖化左翼分子」。德桑蒂斯信奉天主教；他2010年與前哥爾夫球頻道主持Casey Black結婚，育有3名子女。 近日有報道稱，特朗普為德桑蒂斯起了花名，將其名字加長成為「Ron De-Sanctimonious」，當中的sanctimonious意思是「偽善」，特朗普並暗示掌握德桑蒂斯的黑材料。有報道指，德桑蒂斯曾向金主表示他可能會避開特朗普，留待2028年才選總統。