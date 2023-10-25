美國喬州餐廳收「未能管教孩子」附加費 網民嬲爆留負評：孩子很乖都收50美元

美國喬治亞州一間餐廳在menu上列明，會向「未能管教小孩的成年人」收取附加費，如此「待客之道」在網上引起熱議。

涉事的「The Toccoa Riverside Restaurant」位於喬治亞州藍嶺山脈(Blue Ridge Mountains)。從網民上傳熱門論壇「Reddit」的照片可見，menu下方標註多種情況下可能額外收費，包括「成人附加費用：未能管教(小孩)的成人$$$」。此外，也訂明「須尊重我們的員工、餐廳財產以及自重。如不尊重，不提供服務。」

網民負評

部分顧客被收取這項附加費後，在Google留下負評。有男網民抱怨被餐廳多收50美元(約390港元)，但當時孩子很乖，「一直在看平板電腦直到(我們)吃完食物。等待結帳時，妻子把孩子們帶到外面。(我們)對這次經驗感到很失望」。

另有網民怒言，「有孩子的就不要去。我們一行3個大人、2個小孩、1個4個月大BB，一進去，他們(餐廳員工)就給我們看臉色」。他說，妻子抱著BB哄他入睡，但員工就惡言相向，說「不可以在高級餐廳這樣做」，「幫自己一個忙……去別的地方吧！」