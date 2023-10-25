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國際
2023-10-25 20:03:54

美國喬州餐廳收「未能管教孩子」附加費 網民嬲爆留負評：孩子很乖都收50美元

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餐廳在menu下方標註會向「未能管教小孩的成年人」收取附加費。(互聯網)

餐廳在menu下方標註會向「未能管教小孩的成年人」收取附加費。(互聯網)

美國喬治亞州一間餐廳在menu上列明，會向「未能管教小孩的成年人」收取附加費，如此「待客之道」在網上引起熱議。

涉事的「The Toccoa Riverside Restaurant」位於喬治亞州藍嶺山脈(Blue Ridge Mountains)。從網民上傳熱門論壇「Reddit」的照片可見，menu下方標註多種情況下可能額外收費，包括「成人附加費用：未能管教(小孩)的成人$$$」。此外，也訂明「須尊重我們的員工、餐廳財產以及自重。如不尊重，不提供服務。」

網民負評

部分顧客被收取這項附加費後，在Google留下負評。有男網民抱怨被餐廳多收50美元(390港元)，但當時孩子很乖，「一直在看平板電腦直到(我們)吃完食物。等待結帳時，妻子把孩子們帶到外面。(我們)對這次經驗感到很失望」。

另有網民怒言，「有孩子的就不要去。我們一行3個大人、2個小孩、14個月大BB，一進去，他們(餐廳員工)就給我們看臉色」。他說，妻子抱著BB哄他入睡，但員工就惡言相向，說「不可以在高級餐廳這樣做」，「幫自己一個忙……去別的地方吧！」

涉事的餐廳四周環境優美。(互聯網) 涉事的餐廳四周環境優美。(互聯網) 涉事餐廳的布置。(互聯網) 涉事餐廳的布置。(互聯網) 涉事餐廳的布置。(互聯網) 涉事餐廳四周環境優美。(互聯網) 涉事餐廳四周環境優美。(互聯網)

餐廳網上食評有多少粒星？

有網民直指餐廳老闆不喜歡小孩，對客人粗魯，也拒絕動物入內。也有人批評餐廳經常沒煮熟食物、收費過高等。有人似乎憤怒到一個點，留言：「不會詳細描述我們在這裡度過的可怕一晚，但強烈建議不要去。」

但儘管有一些負評，餐廳的食物質素及環境等仍受到追捧，Google食評維持4.1粒星高分。

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