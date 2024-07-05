美國大選2024｜普京不希望「換登」：拜登比特朗普更可預測

綜合多家外媒報道，當地時間4日，俄羅斯總統普京表示，他看過美國總統拜登和前總統特朗普辯論的片段，在這兩人之間，自己仍然更希望拜登繼續擔任總統。

據內媒財聯社報導，4日，俄羅斯總統普京（Vladimir Vladimirovich Putin）在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）出席上海合作組織成員國元首理事會會議，並在會議結束後舉行了記者會。

曾稱對俄政策不因誰上台而改變

當被問及是否看過特朗普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）之間的首場電視辯論時，普京回答稱，他看了一些片段。

有關普京對於拜登和特朗普的偏好問題，今年2月，普京就美國大選表示，相較於特朗普，拜登繼續擔任總統對俄羅斯更有利，因為拜登是個更有經驗且更可預測的政治家。6月，普京曾表示，對俄羅斯來說，誰成為下一任美國領導人是無關緊要的，因為無論誰上台，美國對俄羅斯的外交政策都不太可能改變。

在上周的美國大選首場電視辯論中，拜登堪稱災難級的表現引發了一場前所未有的信任危機，民主黨內部也有不少人不再相信拜登，甚至考慮換一個人選，代替拜登去和特朗普競爭。