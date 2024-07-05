美國大選2024｜普京不希望「換登」：拜登比特朗普更可預測

綜合多家外媒報道，當地時間4日，俄羅斯總統普京表示，他看過美國總統拜登和前總統特朗普辯論的片段，在這兩人之間，自己仍然更希望拜登繼續擔任總統。
據內媒財聯社報導，4日，俄羅斯總統普京（Vladimir Vladimirovich Putin）在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）出席上海合作組織成員國元首理事會會議，並在會議結束後舉行了記者會。
曾稱對俄政策不因誰上台而改變
當被問及是否看過特朗普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）之間的首場電視辯論時，普京回答稱，他看了一些片段。
有關普京對於拜登和特朗普的偏好問題，今年2月，普京就美國大選表示，相較於特朗普，拜登繼續擔任總統對俄羅斯更有利，因為拜登是個更有經驗且更可預測的政治家。6月，普京曾表示，對俄羅斯來說，誰成為下一任美國領導人是無關緊要的，因為無論誰上台，美國對俄羅斯的外交政策都不太可能改變。
在上周的美國大選首場電視辯論中，拜登堪稱災難級的表現引發了一場前所未有的信任危機，民主黨內部也有不少人不再相信拜登，甚至考慮換一個人選，代替拜登去和特朗普競爭。
信特朗普真心希望結束俄烏衝突
據路透社報道，在被問及對拜登的偏好是否有改變時，普京表示：「甚麼都沒有改變。難道我們不知道會發生甚麼嗎？我們知道。」普京稱，他很少關注媒體關於這場辯論的報道，但他不能忽視它，因為美國仍然是一個大國。
然而，在俄烏問題上，特朗普和拜登的態度截然不同。特朗普經常批評拜登政府的烏克蘭政策，並多次表示，如果自己再次入主白宮，可以在一天之內結束俄烏衝突。普京4日對此回應稱，他相信特朗普真心希望結束這場衝突，但不知道特朗普在當選後打算如何做到這一點。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章