美國歌手R. Kelly性侵罪成　判囚30年

曾獲格林美獎、憑歌曲《I Believe I Can Fly》紅遍全球的55歲美國黑人歌手R. Kelly,被控多年來利用名氣性侵年青歌迷,包括未成年人士,去年裁定他勒索及性販賣罪名成立,周四(29日)被紐約法庭判處入獄30年,以及罰款10萬美元。

另涉兒童色情及妨礙司法罪 8 月開審

R. Kelly仍需在芝加哥法院面對兒童色情及妨礙司法罪名,有關審訊預計在8月15日開始。

身兼作曲和監製的R.Kelly,90年代出道,1996年推出歌曲《I Believe I Can Fly》後大紅大紫,歌曲被多位歌手翻唱。R.Kelly曾3奪格林美獎,更曾為已故流行天王米高積遜創作《You're Not Alone》,被譽為史上最成功藍調歌手。