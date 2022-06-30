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國際
2022-06-30 11:01:00

美國歌手R. Kelly性侵罪成　判囚30年

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曾獲格林美獎、憑歌曲《I Believe I Can Fly》紅遍全球55歲美國黑人歌手R. Kelly，被控多年來利用名氣性侵年青歌迷，包括未成年人士，去年裁定他勒索及性販賣罪名成立，周四(29)被紐約法庭判處入獄30年，以及罰款10萬美元。

美國歌手R. Kelly性侵罪成，判囚30年及罰款10萬美元。(資料圖片)

美國歌手R. Kelly性侵罪成，判囚30年及罰款10萬美元。(資料圖片)

原名Robert Sylvester KellyR. Kelly被多名受害人在法庭上聲淚俱下指控。有人表示曾失去希望，今次判刑令她恢復對法律制度的信心。R. Kelly否認有任何不當行為，他的代表律師求情時指出，R. Kelly的童年被嚴重而漫長的性侵、貧窮和暴力困擾，長大後則遭受讀寫缺陷而被詐騙。

法官Ann Donnelly判刑時表示，今次案件不是關乎性的問題，而是R. Kelly的暴力、殘忍和操縱。

R. Kelly另涉兒童色情及妨礙司法罪8月開審。(AP)

R. Kelly另涉兒童色情及妨礙司法罪8月開審。(AP)

另涉兒童色情及妨礙司法罪8月開審

R. Kelly仍需在芝加哥法院面對兒童色情及妨礙司法罪名，有關審訊預計在815日開始。

身兼作曲和監製的R.Kelly90年代出道，1996年推出歌曲《I Believe I Can Fly》後大紅大紫，歌曲被多位歌手翻唱。R.Kelly3奪格林美獎，更曾為已故流行天王米高積遜創作《You're Not Alone》，被譽為史上最成功藍調歌手。

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