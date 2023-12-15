美國田納西州龍捲風釀6死　4個月大男嬰被吹走後掉樹上奇蹟生還

美國田納西州日前遭大型龍捲風肆虐，災情慘重，迄今為止共造成6人喪生。不過也有人福大命大，一名4個月大的男嬰被龍捲風吹走，卻幸運地掉在一棵倒地的樹上，奇蹟生還。
孩子的父親試圖抓住搖籃
男嬰的母親席妮摩爾 (Sydney Moore) 告訴當地的媒體記者，9日龍捲風襲擊了他們位於克拉斯維爾 (Clarksville) 的家，屋頂被整個掀翻，當時她4個月大的兒子正在搖籃裏睡覺，也被龍捲風捲走。摩爾說，孩子的父親試圖抓住搖籃，但也被一起帶到了龍捲風中：「他一直抓着搖籃，搖籃轉了一圈，接着就被甩了出去。」
大約在同一時間，在另一個房間裏，狂風呼嘯，摩爾決定跳到他們另一個1歲的兒子身上，當牆壁倒塌時，她抓住了孩子。摩爾和長子被壓在一堆木板下面，所幸還能靠自己的力量脫困。
「這是上帝的恩典」
之後，他們拼命尋找小兒子，最後在傾盆大雨中發現他躺在一棵倒下的樹上。摩爾表示他們一度以為兒子八成已經死了：「但他在這裡，這是上帝的恩典。」
摩爾一家所幸只有割傷和擦傷等輕微勢，比起來更慘的是房屋和財產全都被徹底毀掉，無家可歸。她的姐姐網上募款來幫助他們重建家園。據悉田納西9日下午至少發生了兩場大型的龍捲風，共造成6人喪生，其中包括1名兒童。
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