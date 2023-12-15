美國田納西州龍捲風釀6死　4個月大男嬰被吹走後掉樹上奇蹟生還

美國田納西州日前遭大型龍捲風肆虐，災情慘重，迄今為止共造成6人喪生。不過也有人福大命大，一名4個月大的男嬰被龍捲風吹走，卻幸運地掉在一棵倒地的樹上，奇蹟生還。

孩子的父親試圖抓住搖籃

男嬰的母親席妮摩爾 (Sydney Moore) 告訴當地的媒體記者，9日龍捲風襲擊了他們位於克拉斯維爾 (Clarksville) 的家，屋頂被整個掀翻，當時她4個月大的兒子正在搖籃裏睡覺，也被龍捲風捲走。摩爾說，孩子的父親試圖抓住搖籃，但也被一起帶到了龍捲風中：「他一直抓着搖籃，搖籃轉了一圈，接着就被甩了出去。」

大約在同一時間，在另一個房間裏，狂風呼嘯，摩爾決定跳到他們另一個1歲的兒子身上，當牆壁倒塌時，她抓住了孩子。摩爾和長子被壓在一堆木板下面，所幸還能靠自己的力量脫困。