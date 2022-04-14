美槍擊案｜地鐵連開33槍 29傷 紐約警通緝62歲黑人男

美國紐約地鐵一列列車，在周二早上繁忙時間發生的槍擊案，增至最少29傷，其中10人受槍傷。槍手施襲時穿著工作背心，令乘客以為是地鐵職員，他在列車開行期間先放煙霧彈，然後狂開33槍。槍手施襲動機未明，警方暫未循恐襲方向調查案件，懸紅5萬美元(約39萬港元)通緝一名62歲黑人男子。據報疑男曾在網上恐嚇紐約市長亞當斯，不滿處理地鐵露宿者問題不力，警方已加派人手保護市長。有目擊者稱槍手施襲前自言自語，似曾服藥。
案發在早上近8時半，有片段可見一列列車開門，乘客恐慌逃出，車上及月台煙霧瀰漫，多名傷者淌血坐臥在地。其中一名中槍傷者、27歲的本卡達憶述，案發前他剛登上出事N線地鐵的最前一卡，「我步入車廂便坐下。那男人就在我身旁，但我沒看他容貌」。列車開行約20秒，本卡達看到該名穿著紐約大都會運輸署(MTA)背心、提著行李袋的男子點燃煙霧彈，「煙霧彈一點著，眼前所見的就只有黑煙。人人都拔足逃向車尾」，指槍手「大約開了10槍。我認為槍手卡彈了。他應用了擴充彈匣或類似東西，因我沒聽過一支手槍可連開那麼多槍。它是我一生聽過的最大聲響」。
槍手施襲前說「是我不好」
另一乘客傑洛希則稱槍手施襲前自言自語，似曾服藥，當時列車將抵達布魯克林日落公園36街站(36th Street)，但中途停低約5分鐘，「他從行李袋拿出防毒面罩，點燃煙霧彈，說『噢，是我不好』(Oops, my bad)。他拔出斧頭，但掉到地上，然後拿出手槍，便開始發射」。警方相信槍手手槍不久被卡住，導致無法繼續開火。被通緝男子是詹姆斯(Frank James)，在費城及威斯康辛州均有住址。警方在案發現場檢獲車匙及信用卡，查明屬於詹姆斯，指他在案發前一天從費城租來一輛客貨車，泊在布魯克林區。警方並檢獲一把格洛克(Glock)手槍、3個子彈匣、一把斧頭，以及煙花爆竹和汽油等。調查人員在YouTube找到詹姆斯多段片段，內容包括批評黑人女性導致黑人之間的暴力事件；又指俄軍入侵烏克蘭是白人擅長種族滅絕的證據；亦曾分享911陰謀論。警方關注詹姆斯曾恐嚇市長，在其中一片段稱「市長先生，我是你精神健康計劃的受害者」，「我充滿仇恨、憤怒及苦楚」。他斥責阿當斯處理露宿者問題不力，指地鐵內常有露宿者，令他常要避開。詹姆斯又曾說要「殺盡眼下所有東西」(kill everything in sight)。