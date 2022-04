美槍擊案｜地鐵連開33槍 29傷 紐約警通緝62歲黑人男

槍手施襲前說「是我不好」

另一乘客傑洛希則稱槍手施襲前自言自語,似曾服藥,當時列車將抵達布魯克林日落公園36街站(36th Street),但中途停低約5分鐘,「他從行李袋拿出防毒面罩,點燃煙霧彈,說『噢,是我不好』(Oops, my bad)。他拔出斧頭,但掉到地上,然後拿出手槍,便開始發射」。警方相信槍手手槍不久被卡住,導致無法繼續開火。被通緝男子是詹姆斯(Frank James),在費城及威斯康辛州均有住址。警方在案發現場檢獲車匙及信用卡,查明屬於詹姆斯,指他在案發前一天從費城租來一輛客貨車,泊在布魯克林區。警方並檢獲一把格洛克(Glock)手槍、3個子彈匣、一把斧頭,以及煙花爆竹和汽油等。調查人員在YouTube找到詹姆斯多段片段,內容包括批評黑人女性導致黑人之間的暴力事件;又指俄軍入侵烏克蘭是白人擅長種族滅絕的證據;亦曾分享911陰謀論。警方關注詹姆斯曾恐嚇市長,在其中一片段稱「市長先生,我是你精神健康計劃的受害者」,「我充滿仇恨、憤怒及苦楚」。他斥責阿當斯處理露宿者問題不力,指地鐵內常有露宿者,令他常要避開。詹姆斯又曾說要「殺盡眼下所有東西」(kill everything in sight)。