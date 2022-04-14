美槍擊案｜地鐵連開33槍 29傷 紐約警通緝62歲黑人男

美國紐約地鐵一列列車，在周二早上繁忙時間發生的槍擊案，增至最少29傷，其中10人受槍傷。槍手施襲時穿著工作背心，令乘客以為是地鐵職員，他在列車開行期間先放煙霧彈，然後狂開33槍。槍手施襲動機未明，警方暫未循恐襲方向調查案件，懸紅5萬美元(約39萬港元)通緝一名62歲黑人男子。據報疑男曾在網上恐嚇紐約市長亞當斯，不滿處理地鐵露宿者問題不力，警方已加派人手保護市長。有目擊者稱槍手施襲前自言自語，似曾服藥。

案發在早上近8時半，有片段可見一列列車開門，乘客恐慌逃出，車上及月台煙霧瀰漫，多名傷者淌血坐臥在地。其中一名中槍傷者、27歲的本卡達憶述，案發前他剛登上出事N線地鐵的最前一卡，「我步入車廂便坐下。那男人就在我身旁，但我沒看他容貌」。列車開行約20秒，本卡達看到該名穿著紐約大都會運輸署(MTA)背心、提著行李袋的男子點燃煙霧彈，「煙霧彈一點著，眼前所見的就只有黑煙。人人都拔足逃向車尾」，指槍手「大約開了10槍。我認為槍手卡彈了。他應用了擴充彈匣或類似東西，因我沒聽過一支手槍可連開那麼多槍。它是我一生聽過的最大聲響」。