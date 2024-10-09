脫北前外交官靠走私賺生計 攜家眷驚險搭機逃亡 爆料「人民正背離金正恩」

脫北者李日奎曾任北韓駐古巴外交官，去年成為2016年以來逃往南韓的最高級外交官。他近日接受日媒訪問，回憶當時驚險的逃亡過程，以及派駐古巴時月薪僅500美元(約3,886港元)，還要靠走私湊夠生活費。 李日奎：以身為北韓外交官為恥 《讀賣新聞》周三刊登李日奎本月2日在南韓首爾的專訪，當中分享了自身經歷以及對北韓的看法。他除了嚴詞批評北韓當局犧牲人民生活開發核武，還坦言「以身為北韓外交官為恥」。 李日奎現年52歲，曾任北韓駐古巴大使館參贊，2023年11月帶著家人投奔南韓，成為繼北韓駐英國副大使太永浩(Tae Yong-ho)於2016年叛逃後，級別第二高的外交官。

「金正恩所作所為很醜陋」 古巴高官2018年訪朝之際，李日奎見過北韓領導人金正恩，金正恩還問他問題。李日奎回憶，「(我對金正恩)印象不差，不討厭他本人，但是他的所作所為很醜陋」。李日奎譴責金正恩令北韓人民捱餓，自己卻過著奢華生活。他直指，「獨裁體制勢必崩壞，若認為獨裁體制將永遠存在，那就大錯特錯」。 北韓人民對金主愛反感 李日奎也提到，疑是金正恩的女兒金主愛，也曾陪伴金正恩視察，居民看到她穿著貴價衣服接受北韓幹部行禮的樣子，「是反感」。他透露，北韓當初開發核武時，還感到驕傲，但「(北韓於2006年)首度核試後幾年，人民生活就每況愈下」，「人民渴望的只是一餐糧食，民心已背離金正恩」。

從古巴走私雪茄賺生活費 李日奎也吐露外派古巴之苦，月薪僅500美元，但每月開支多達1,000美元(約7,800港元)，為了湊夠生活費，他曾從古巴走私雪茄出口。因薪水與工作量不成正比，北韓的外交官是「繫著領帶的街童」。 北韓外交官遭冷待 此外，北韓外交官在國外常被冷待。駐外期間，李日奎自我介紹時被問及是來自南韓還是北韓，他回答「北韓」之後，對方即變臉色，但若稱來自南韓，對方就會感到親近，並打開K-POP、手機、汽車等話題。他說，儘管從沒說過自己來自南韓，但「當時好幾次想這麼講」。

脫北的原因除了北韓外交官待遇之差、深感不公平之外，李日奎曾因頸椎受傷，想到墨西哥治療但未獲批准，也讓他感到十分失望與不滿，因而決定行動。 偷上網搜尋逃亡路線 由於北韓海外大使館網絡不受管制，李日奎順利用使館網絡查詢逃脫路線，並在啟程前的6小時向妻小透露事情。他形容，從報到到登機的1小時「有如10年般漫長」，「看了手錶100次」，最終順利帶著家人搭上凌晨從古巴機場起飛的飛機。當時，他向北韓外交部前同事傳訊息，表示「若難以從內部改變，就離開國家，希望能在僅有一次的人生中，活得像個人」。