自閉青年超市做義工 畢業後母要求「有汗出有糧出」即被解僱惹公憤

英國一名自閉症青年，在志願組織協助下在當地一間超市做義工負責執貨，以獲得接觸社會的機會。青年幾年來一直表現理想，已在超市工作逾600小時，分文沒收。他畢業後仍在超市工作，母親為讓他感受跟普通人一樣的就業成功感，詢問超市可否出糧，沒料即被超市「解僱」。事年引起社會關注，網民怒斥超市不近人情，事主母情慨嘆社會對自閉症人士缺乏保障，連做義工也會被人「話炒就炒」。
熱愛執貨「他感覺自己像上班一族」
現年28歲的事主Tom Boyd，4年前在志願組織協助下於大曼徹斯特一間Waitrose做義工。Boyd負責把貨物從倉庫搬出，然後上架排得井井有條，令他感到莫大滿足感，對此工作熱愛不已，「他喜歡那種歸屬感、工作安排以及工作賦予他的獨立性，他感覺自己像上班一族」，而他還說「我想跟爸爸和兄弟一樣工作」。
母心痛︰只好騙他超市要清潔 暫時關門
Boyd畢業後，母親問超市可否把他本來每周上班一次，增加為每周兩次，超市亦答應。之後她便想到兒子可否跟普通人一樣有糧出，「他們(超市)沒立即說不，我們還以為有機會」，但幾個月之後超市說他們沒決定權，要請示總部，而總部知道Boyd的情況後，竟將他「解僱」，連義工也沒得做。
母親為怕Boyd難過，只好忍心向他說謊，「我們不得不編造故事，說商店正在臨時清潔，清潔完後他才能去上班」。母親慨嘆兒子被棄之如敝屣，遂公開事件，揭示殘疾人士遭受的不公平對待。
社會組織紛抨擊超市的做法，網民亦發起「Justice for Tom」運動，在超市的社交平台留言，並呼籲杯葛涉事超市，指店方令顧客亦蒙羞。超市就事件致歉，並稱正在研究。