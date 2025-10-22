自閉青年超市做義工 畢業後母要求「有汗出有糧出」即被解僱惹公憤

英國一名自閉症青年，在志願組織協助下在當地一間超市做義工負責執貨，以獲得接觸社會的機會。青年幾年來一直表現理想，已在超市工作逾600小時，分文沒收。他畢業後仍在超市工作，母親為讓他感受跟普通人一樣的就業成功感，詢問超市可否出糧，沒料即被超市「解僱」。事年引起社會關注，網民怒斥超市不近人情，事主母情慨嘆社會對自閉症人士缺乏保障，連做義工也會被人「話炒就炒」。

熱愛執貨「他感覺自己像上班一族」

現年28歲的事主Tom Boyd，4年前在志願組織協助下於大曼徹斯特一間Waitrose做義工。Boyd負責把貨物從倉庫搬出，然後上架排得井井有條，令他感到莫大滿足感，對此工作熱愛不已，「他喜歡那種歸屬感、工作安排以及工作賦予他的獨立性，他感覺自己像上班一族」，而他還說「我想跟爸爸和兄弟一樣工作」。