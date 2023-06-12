英國攀岩運動員違法攀爬首爾「樂天世界塔」　消防部門派12架車救緩

南韓的知名觀景地點除了首爾塔外，還有2017年落成的樂天世界塔，不過在12日一早，一名來自英國的24歲攀岩運動員湯普森（George King-Thompson），在未經允許的狀況下，裸上身攀爬樂天塔外牆，最後被警方當場逮捕。

消防部門派12架車和69人「救緩」

根據首爾松坡警察局12日公布消息，警方以「擅闖建築物」罪名，逮捕了英國籍攀岩運動員喬治·金·湯普森，他在12日早上7點50分左右，被樂天世界塔安保小組發現擅自攀樓，並向警方報案。因為湯普森是在沒有安全設備的狀況下攀爬外牆，因此消防部門緊急出動12架消防車和69人，深怕他一不小心摔落，最後等他在72層的外牆休息時，救援隊從73層用吊籃將他救了出來。

根據湯普森說法，他從半年前就在計畫這場攀登行動，他在9日入境韓國，並於12日付諸行動，他花了大約一個小時，到了距離地面300公尺的72層。警方表示，目前湯普森只有感到疲憊，沒有出現其他不適症狀，後續會對其進行調查。樂天世界塔總高555公尺，共123層，在還沒建成時，就吸引各國攀爬好手不惜觸犯法律來挑戰，不過目前透過合法途徑攀登成功的，只有南韓的職業攀登運動員金慈仁（김자인），她在沒有人工扶手的狀態下，依靠建築物本身結構和基本安全裝置，花了約2個半小時，登上了123樓。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章