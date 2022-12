英國王室｜亨利新書爆未成年失身予「美麗年長女士」 傳聞中性感女星公開回應

英國亨利王子及夫人梅根的Neflix紀錄片《哈利王子與梅根》(Harry & Meghan)才剛上架,亨利的新書已準備好緊隨其後繼續爆料。英國《泰晤士報》報道,明年1月出版的亨利回憶錄《Spare》(後備),將提及亨利在自己尚未成年時,在英國一處鄉郊地區失身於一名美麗的年長女士(a beautiful older woman in the countryside),並指有傳聞稱女事主是現年57歲的英國女星伊莉莎伯凱莉(Elizabeth Hurley)。

英國王室|亨利回憶錄傳爆未成年性史 伊莉莎伯凱莉︰不是我

伊莉莎伯凱莉在訪問中澄清︰「不是我。我無罪,哈哈!(Not me. Not guilty. Ha!)」,「不,不是我。絕對不是」(No. Not me. Absolutely not.)

亨利回憶錄的書店《Spare》令人猜測是指亨利在王室的身份,只是兄長威廉的「後備」。英國《每日郵報》引述王室消息稱,王室中人已準備好應付亨利新書的內容,直言因此連聖誕佳節也不能輕鬆地過。英國《太陽報》消息則稱,該書經過多次修改,指出版社曾認為初稿的內容不夠而作修改,後來因女王離世,輪到亨利想潤飾一下內容。