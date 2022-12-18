英國王室｜亨利新書爆未成年失身予「美麗年長女士」 傳聞中性感女星公開回應

英國亨利王子及夫人梅根的Neflix紀錄片《哈利王子與梅根》(Harry & Meghan)才剛上架，亨利的新書已準備好緊隨其後繼續爆料。英國《泰晤士報》報道，明年1月出版的亨利回憶錄《Spare》(後備)，將提及亨利在自己尚未成年時，在英國一處鄉郊地區失身於一名美麗的年長女士(a beautiful older woman in the countryside)，並指有傳聞稱女事主是現年57歲的英國女星伊莉莎伯凱莉(Elizabeth Hurley)。

報道是在伊莉莎伯凱莉專訪中，提到上述傳聞，並指她2012年於英格蘭西部格洛斯特郡(Gloucestershire)擁有農場，過去又曾在另一個訪問中，又聲言曾在火爐旁的地毯上發生性行為，問伊莉莎伯凱莉有何回應，隨即令亨利回憶錄這段預告，引發各方關注。