英國王室｜亨利新書爆未成年失身予「美麗年長女士」 傳聞中性感女星公開回應

英國亨利王子及夫人梅根的Neflix紀錄片《哈利王子與梅根》(Harry & Meghan)才剛上架，亨利的新書已準備好緊隨其後繼續爆料。英國《泰晤士報》報道，明年1月出版的亨利回憶錄《Spare》(後備)，將提及亨利在自己尚未成年時，在英國一處鄉郊地區失身於一名美麗的年長女士(a beautiful older woman in the countryside)，並指有傳聞稱女事主是現年57歲的英國女星伊莉莎伯凱莉(Elizabeth Hurley)。
報道是在伊莉莎伯凱莉專訪中，提到上述傳聞，並指她2012年於英格蘭西部格洛斯特郡(Gloucestershire)擁有農場，過去又曾在另一個訪問中，又聲言曾在火爐旁的地毯上發生性行為，問伊莉莎伯凱莉有何回應，隨即令亨利回憶錄這段預告，引發各方關注。
英國王室｜亨利回憶錄傳爆未成年性史 伊莉莎伯凱莉︰不是我
伊莉莎伯凱莉在訪問中澄清︰「不是我。我無罪，哈哈！(Not me. Not guilty. Ha!)」，「不，不是我。絕對不是」(No. Not me. Absolutely not.)
亨利回憶錄的書店《Spare》令人猜測是指亨利在王室的身份，只是兄長威廉的「後備」。英國《每日郵報》引述王室消息稱，王室中人已準備好應付亨利新書的內容，直言因此連聖誕佳節也不能輕鬆地過。英國《太陽報》消息則稱，該書經過多次修改，指出版社曾認為初稿的內容不夠而作修改，後來因女王離世，輪到亨利想潤飾一下內容。