英女王伊利沙伯二世逝世,接任為新國王的查理斯三世,周一在倫敦國會西敏廳(Westminster Hall),首次向國會議員發表講話,他指感到「歷史的重量」(feel the weight of history)正在他四周,指國會是民主存在及得以發揮的器具,他承諾將以母親為榜樣,無私服務國家,捍衛民主及維護憲政政府。查理斯三世聆聽上議院議長麥福男爵及下議院議長賀立紳對女王的悼詞,以及國會響起國歌《天佑國王》(God Save the King)時,眼泛淚光。