荷李活影星莎朗史東驚曝連續9天腦出血 1.4億財產遭騙走

莎朗史東當年在《本能》的經典一幕(左)；(右)她最近在IG以素顏示人，仍甚有星味。(互聯網)

荷李活女影星莎朗史東(Sharon Stone)憑《本能》(Basic Instinct)紅遍全球，但她於2001年因中風而消失於大銀幕。她近日受訪講述當時情況，驚曝當年原來連續腦出血了9日險死，雖說「錢財身外物」，但有人竟在她大病之際，騙走了她達1,800萬美元(約1.4億港元)的積蓄。

現年66歲的莎朗史東向《The Hollywood Reporter》表示，2001年中風時連續9日腦出血，存活率低至1%。莎朗史東最終拾回一命，但「嗅覺、視覺、觸覺都發生變化……有幾年無法閱讀，看到的事物變形、只是一堆顏色」，「很多人都以為我會死」」。