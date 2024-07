荷李活影星莎朗史東驚曝連續9天腦出血 1.4億財產遭騙走

莎朗史東不同時期照片︰

莎朗史東透露,當時「有人趁火打劫」(people took advantage of me over that time),指自己憑在事業上的努力並取得成功,得以儲到1,800萬美元,「但當我查看我銀行戶口時,一切都消失了」(when I got back into my bank account, it was all gone),她並說︰「我的雪櫃,我的手機——所有東西都在他人名下」,「我變得身無分文」(I had zero money)。

莎朗史東沒有透露是誰取去了她的財產,只說自己決意放下,專注於當下。