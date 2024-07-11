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國際
2024-07-11 23:09:16

荷李活影星莎朗史東驚曝連續9天腦出血 1.4億財產遭騙走

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莎朗史東當年在《本能》的經典一幕(左)；(右)她最近在IG以素顏示人，仍甚有星味。(互聯網)

莎朗史東當年在《本能》的經典一幕(左)；(右)她最近在IG以素顏示人，仍甚有星味。(互聯網)

荷李活女影星莎朗史東(Sharon Stone)憑《本能》(Basic Instinct)紅遍全球，但她於2001年因中風而消失於大銀幕。她近日受訪講述當時情況，驚曝當年原來連續腦出血了9日險死，雖說「錢財身外物」，但有人竟在她大病之際，騙走了她達1,800萬美元(約1.4億港元)的積蓄。

現年66歲的莎朗史東向《The Hollywood Reporter》表示，2001年中風時連續9日腦出血，存活率低至1%。莎朗史東最終拾回一命，但「嗅覺、視覺、觸覺都發生變化……有幾年無法閱讀，看到的事物變形、只是一堆顏色」，「很多人都以為我會死」」。

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莎朗史東不同時期照片︰

莎朗史東透露，當時「有人趁火打劫」(people took advantage of me over that time)，指自己憑在事業上的努力並取得成功，得以儲到1,800萬美元，「但當我查看我銀行戶口時，一切都消失了」(when I got back into my bank account, it was all gone)，她並說︰「我的雪櫃，我的手機——所有東西都在他人名下」，「我變得身無分文」(I had zero money)。

莎朗史東沒有透露是誰取去了她的財產，只說自己決意放下，專注於當下。

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