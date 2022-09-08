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2022-09-08 10:25:00

蘋果發布會｜iPhone 14 Pro棄M字額　AirPods Pro 2現身(有片)

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蘋果發布會，iPhone 14 Pro棄M字額，AirPods Pro 2現身。(Apple)

蘋果發布會，iPhone 14 Pro棄M字額，AirPods Pro 2現身。(Apple)

蘋果秋季發表會今日凌晨登場，繼續以預錄形式進行，如同傳聞所說，iPhone 14系列、AirPods Pro2Apple Watch ProApple Watch 8和全新款Apple Watch SE登場。

iPhone 14系列加入「車禍偵測」和「SOS緊急服務」。(Apple)

iPhone 14系列加入「車禍偵測」和「SOS緊急服務」。(Apple)

iPhone 14系列加入「車禍偵測」可以偵測到嚴重車禍，並能在使用者昏迷或無法使用iPhone時，自動撥打緊急求助電話。以及衛星通訊的「SOS緊急服務」結合與軟體深度整合的專屬零組件，讓天線直接連接到衛星，能夠在行動網路或 Wi-Fi覆蓋範圍之外傳送訊息給緊急服務單位。只要買手機，就能享有2年免費服務，不過首先只在美國、加拿大推出，11月上市。手機亦可透過提示讓「手機指向衛星」達到「手指衛星」之境界，還能用衛星以「尋找」功能手動分享所在位置，讓野外健行或露營的使用者感到更安全。

iPhone 14 Pro/Pro Max。(Apple) iPhone 14 Pro/Pro Max。(Apple)

iPhone 14 Pro/Pro Max

iPhone 14 Pro終於棄用M字額，雖然仍有瀏海，但Apple花了心思提出了全新的「動態島」 Dynamic Island 互動式操作介面，就是將 iOS 的各種通知，可以顯示電池百分比、來電訊息、音樂顯示等，內容都與這顯眼的黑色瀏海位置融合。相機方面，的主相機解像度高達4,800萬像素，是之前四倍，四合一像素感應器可攝取多達4倍光線，拍攝實際大小為1,200萬像素的影像；硬體方面，Apple 最新的 A16 Bionic 晶片也是由 iPhone 14 Pro 獨佔，架構為 6 核心 CPU + 5 核心 GPU + 16 核心神經引擎，另外，那 Retina XDR 顯示器，大家所期待的 AOD 常亮顯示能力也終於實裝，讓用家隨時一覽鎖屏上的資訊，並引進「屏下相機」概念，把原深相機模式中的趨近感應器藏在螢幕底下，佔的螢幕空間減少 30%iPhone 14 Pro繼續使用不銹鋼材質為機殻，帶來黑、銀、金和全新的 Deep Purple 紫色；iPhone 14 Pro 定價8,599港元起；iPhone 14 Pro Max 定價為9,399 9港元起，9 9 日在晚上8時起預講，9 16 日正式發售。

iPhone 14/14 Plus。(Apple) iPhone 14/14 Plus。(Apple)

iPhone 14/14 Plus

今次iPhone 14系列捨棄mini，主打6.1iPhone 146.7iPhone 14 Plus 兼保留屏幕上的固有的M字額設計同樣使用的為A15 仿生晶片，亦保留了雙鏡頭設計。搭載A15晶片，除了加強了屏幕的堅硬程度外，一共推出了5種顏色，包括午夜暗色、淺藍色、星光色、紫色和(PRODUCT)REDiPhone 14定價為6,899港元起，iPhone 14 Plus7,699元起，於99日晚上8點起預購，iPhone 14916日發售、iPhone 14 Plus107日發售。

Apple Watch 8。(Apple) Apple Watch Ultra。(Apple) Apple Watch SE。(Apple)

Apple Watch

Apple Watch 8提供18小時續航力，但新增「低耗電模式」能將電池續航力延長至最高36小時，足足延續一倍時間，不過，這項新模式會暫時停用或限制特定的感測器與功能，包括「永遠顯示」、自動開始體能訓練、心臟健康通知及其他功能。售價由3,199港元起，本月16日起發售。

Apple Watch Ultra針對戶外使用者提供全新3款錶帶設計，適合進行極限環境下的使用者使用，續航力最高可達36小時，低耗電模式下可使用60小時。內建3個麥克風，為了針對夜間情境最佳化，使用「尋路者」錶面時，介面變成紅色，提升夜視效果。售價6,399港元起，本月23日起發售。

Apple Watch SE價格更親民，採用與Apple Watch 8 Apple Watch Ultra相同的S8雙核心處理器，速度比前一代高出20%，除有了「活動記錄」追蹤、心率變化通知、「SOS 緊急服務」外，也有新功能「車禍偵測」，背殼也完全重新設計，對於入門款來說CP值相當高。售價1,999港元起，本月16日起發售。

以上幾款Apple Watch產品已可即時預訂。

AirPods Pro 2。(Apple) AirPods Pro 2。(Apple)

AirPods Pro 2

AirPods Pro 2採用全新H2晶片，其中以「個人化空間音訊」讓人驚豔，可根據頭型與耳型而有所不同，配合iPhone上的「原深感測」相機，讓空間音訊更加個人化，更身歷其境獲得專屬的聆聽體驗。使用者只要透過AirPods Pro 2的耳機柄上輕輕向上或向下滑動，就能快速調整音量，按壓耳機柄即可切換音樂、接聽電話和使用更多功能，或說聲「嘿 Siri」。AirPods Pro 2比第一代多出 1.5 小時的聆聽時間，在使用充電盒進行額外4次充電的情況下，使用者在「主動式降噪」模式中能聆聽長達30小時，比上一代多出6小時。周五(9)起發售。售價1,849港元。

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