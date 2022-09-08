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科技
2022-09-08 13:19:38

Apple Watch Ultra｜加強運動功能 長達60小時電量 支援40米休閒潛水

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apple watch ultra

Apple Watch Ultra提供更強大的運動功能。

今日凌晨舉行的Apple蘋果秋季發表會，Apple Watch系列公布了全新產品Apple Watch Ultra。Apple Watch Ultra 不論設計和功能都是針對各種運動愛好者，連過去Apple Watch一直被詬病的電池續航力問題亦有所解決。到底Apple Watch Ultra有甚麼重點功能？在香港何時開賣，價錢又是多少？以下便為讀者介紹全新的Apple Watch Ultra。

Apple Watch Ultra

一圖睇清Apple Watch Ultra有甚麼重點功能。（Twitter圖片）

Apple Watch Ultra 規格

Apple Watch Ultra針對極限運動設計，將會升級使用航天工業級鈦金屬製造，49 毫米錶殼，錶面使用平面藍寶石水晶玻璃錶面，設有歷來最光2,000尼特 Retina螢幕顯示器，較以往的Apple Watch光亮度高兩倍。全新「動作」按鈕以國際橙色呈現，可以讓用戶輕鬆自訂按鈕，快速取用「體能訓練」、「指南針航點」、「開始潛水」以及「回溯」等功能。

全新「動作」按鈕以顯眼的國際橙色呈現，可自訂按鈕，快速使用「體能訓練」app、「指南針航點」、「開始潛水」等功能。 指南針app 配備航點路線，讓用户快捷找到標記位置。 NIGHT MODE

電池續航力最長至 60小時

Apple Watch Ultra亦擁有Apple Watch系列最長的電池續航力，一般情況下最高可使用36小時，錶內亦有適合多日使用的低耗電設定，可延長電池續航力至 60小時。

設有更精準GPS定位

Apple Watch Ultra使用了雙頻GPS結合L1及最新的L5頻率，透過全新的位置演算法，可以為用家提供準確的距離、配速及路線資料，更適合超馬、潛水、攀山、三鐵等戶外運動員以準確的GPS定位去規劃路線。

加強跑步數據追蹤

過去Apple Watch的運動功能都不被看好，今次Apple Watch Ultra作為系列中的運動旗艦級智能手錶，大大提升了其跑步追蹤功能。用家的心率區間、跑姿測量、計算步距、續航時間等數據都可以在Apple Watch Ultra上看到。Apple Watch Ultra亦會偵測到你的跑道，讓體能訓練app配合GPS更準確的計算出配速及距離。

即睇Apple Watch Ultra的跑步功能

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可進行水深40米的休閒水肺潛水

Apple Watch Ultra能抵受負30度至55度的高溫，並獲得WR100100m水深） EN13319認證，是適合水陸兩用的冒險家配戴，配合《Oceanic+App可進行水深至40米的休閒水肺潛水，當用戶將Apple Watch Ultra同步到 iPhone時，便可以記錄潛水數據和潛水日誌。

3款不同運動錶帶

Apple Watch Ultra分別推出3種專業錶帶，包括越野手環﹑登峰手環﹑海洋錶帶。針對不同運動和環境需要，用家可以更換最合適的錶帶。越野手環是至今最薄的Apple Watch錶帶；登峰手環採用單一連續紡織製程的雙層整合高山錶環，透過鈦金屬G型錶扣可以確實扣牢手腕及令用家快速調節鬆緊度；海洋錶帶採用鈦金屬錶扣搭配彈簧錶環，錶環由fluoroelastomer橡膠模製而成，具備伸縮性提升貼服度。

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra支援40米潛水。

Apple Watch Ultra售價及何時發售？

Apple Watch Ultra即日起已接受預訂，並將在923日（星期五）發售。Apple Watch Ultra 售價為 6,399元。

即睇官方介紹Apple Watch Ultra影片

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