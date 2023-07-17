行山｜日婦帶3子女登富士山　5歲子中途疑現高山反應求救

俗語有云「欺山莫欺水」，不過其實山也不是那麼好欺，尤其像富士山那樣的高山。日本山梨縣及靜岡縣政府，都提醒意圖前往富士山登山的旅人注意安全，尤其是不要「彈丸登山」。在今早（17日），一名女子在帶同3名子女登山時，在富士宮路線的新七合目報警求助，表示其5歲的兒子出現胸口痛及嘔吐的徵狀求救，在救援人員上山協助後，確認5歲的小童沒有生命危險。

在今早日本時間約7時05分，靜岡縣消防部門接到報告，一名女子表示：「我5歲的兒子表示胸口痛及嘔吐」。女子是從富士山上的新七合目報告。當地的消防人員及警察指，女子帶同3名子女，一家四口從東京到富士山登山。

靜岡縣派出4名攀山拯救隊人員以及直昇機前往登山的小屋與一家四口會合，在確認5歲的小童沒有性命危險後，準備下山撤退。在之後的上午10時半，同樣於新七合目，一名60多歲男子在下山期間失足跌倒，其同行凡妻子報警表示，男子下山時跌倒，臉部流血。消防人員到場發現男子沒有意識，並且嚴重受傷送院。

政府警告登山注意安全

在日本重新開放自由行以來，前往富士山登山的外國人士越來越多。山梨及靜岡兩縣都先後呼籲，遊客在登山時要注意安全，尤其避免所謂的「彈丸登山」。即是在沒有預約登山旅館下，意圖在早上一口氣登上山頂後再下山離開。當局已表示，近期的登山旅館已經爆滿，呼籲遊人要注意登山的安全。

富士宮口的登山路線，入口五合目約海拔2,500公尺，而今次5歲小童不適的新七合目亦有海拔2,780公尺，不少人大概在這高度會出現高山反應。小童有可能在抵達高地的6至12小時就會出現有關反應，當中包括嘔吐及頭痛等徵狀。

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