颱風珊珊掠過九州7縣約100人傷　周末上午東京至名古屋新幹線停駛（不斷更新）

颱風珊珊目前已遠離日本的九州，逐步移向瀨戶內海一帶。日本媒體報道，在颱風掠過九州期間，造成九州7個縣合共4人死亡、112人受傷、1人失蹤。另外，九州新幹線今日（30日）繼續停駛，至於來往東京及大阪的東海道新幹線，在今日恢復名古屋至新大阪的有限度服務。
日本媒體報道，截至今日上午，颱風珊珊在九州的福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎及鹿兒島7個縣，造成112人受傷。而在福岡的築上町，今早在一條河上發現一具男性的遺體，懷疑是在周四（29日）晚因為河水暴漲而失蹤的80多歲男子，福岡的警方仍在調查死者身份。至於在佐賀縣的鹿島市，周四亦有一名80多歲的男子倒在一間神社的路上，其後證實死亡，懷疑是被強風吹跌受傷失救。
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關東地區仍錄有紀錄暴雨
珊珊雖然已有減弱的跡象，但路徑轉為緩慢地吹往關西方向。而受到珊珊的雨帶影響。在日本多處仍錄得暴雨。在福岡縣的北九州市，直到上午的7時半的24小時內，錄得474毫米雨量，是平時8月份整個月超過兩倍的雨量。而較遠離颱風的關東，亦受外圍雨帶影響，錄得每小時超過50毫米的暴雨。當中在神奈川縣的平塚市，在今早7時12分錄得1小時57毫米雨量，是平塚8月份最高的雨量，而同縣的小田原市亦在清晨錄得1小時55毫米的暴雨。在宮崎縣亦在72小時錄得最多的800毫米雨量，而大分縣的佐伯市亦超過600毫米，同樣是當地有紀錄最多。
另外在大分縣的大分公路，在由布岳附近出口發生大規模的山泥傾瀉，當局正調查有沒有車輛被埋以及有沒有人受傷。受影響的路段來回行車線都被沙泥覆蓋未能恢復行車。
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九州新幹線明日全面回復
JR九州今日繼續暫停所有的九州新幹線服務，不過JR九州下午公布，周末的服務會重開並恢復至日常運作。至於西九州新幹線長崎至武雄溫泉的路段，在今日下午臨時重開。而山陽新幹線來往新大阪至博多的班次周末會減少。前往金澤方向的北陸新幹線，今日已增加班次，不過周末會否繼續增加班次仍然未有公布。
至於JR東海表示，受到颱風引致的暴雨影響，東海道新幹線的部份路段仍未恢復行駛。在當地上午10時，來往名古屋至新大阪站之間維持有限度的服務，每小時各2班來回，並會停全部車站。而與山陽新幹線的直通服務仍然停止。至於名古屋至東京之間服務，就因為大雨持續，當局需要對路線內的設備進行仔細檢查，故很大機會維持全日停駛。JR東海傍晚公布，周末（31日）東海道新幹線原定靜岡三島站至名古屋站服務會維持全日停駛，而原定維持有限度的東京至三島的服務，上午仍會受大雨及強風影響，故不會恢復，下午的服務會在明早10時半前確定。至於名古屋至新大阪會維持有限度服務。
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逾600航班被取消6萬人受影響
航空交通方面，全日空（ANA）來往九州、中四國的地方機場以及關西國際機場共有346班航班取消，而日本航空（JAL）今日亦有287班往來九州為主的航班被取消，合共約6萬旅客受到影響。而周末JAL來往九州及四國的航班，亦有22班取消，有1,366人受影響，至於ANA亦有39班被取消，受影響人數約5,800人。