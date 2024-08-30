颱風珊珊掠過九州7縣約100人傷　周末上午東京至名古屋新幹線停駛（不斷更新）

關東地區仍錄有紀錄暴雨 珊珊雖然已有減弱的跡象，但路徑轉為緩慢地吹往關西方向。而受到珊珊的雨帶影響。在日本多處仍錄得暴雨。在福岡縣的北九州市，直到上午的7時半的24小時內，錄得474毫米雨量，是平時8月份整個月超過兩倍的雨量。而較遠離颱風的關東，亦受外圍雨帶影響，錄得每小時超過50毫米的暴雨。當中在神奈川縣的平塚市，在今早7時12分錄得1小時57毫米雨量，是平塚8月份最高的雨量，而同縣的小田原市亦在清晨錄得1小時55毫米的暴雨。在宮崎縣亦在72小時錄得最多的800毫米雨量，而大分縣的佐伯市亦超過600毫米，同樣是當地有紀錄最多。 另外在大分縣的大分公路，在由布岳附近出口發生大規模的山泥傾瀉，當局正調查有沒有車輛被埋以及有沒有人受傷。受影響的路段來回行車線都被沙泥覆蓋未能恢復行車。 兩中國人東京車站打荷包被捕 日本警察提醒扒手在增多

amJetso送香港迪士尼樂園成人一日門票 ⬇️⬇️ 立即開APP參加 ⬇️⬇️