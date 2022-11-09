鬥狗場獲救單耳狗以舌頭繪畫　網上爆紅救己助同類(有片)

美國一隻7歲與荷蘭傳奇畫家同名的梵高(Van Gogh)狗狗，在康涅狄格州的一間鬥狗場被動物救援組織救出，失去一隻耳仔的牠得到重生，以舌頭創作出與他同名系列作品，不單止舉辦畫展，賣出的畫作收益更將會用作動物救援，不但幫助了自己，亦救助同類。
由拳師及鬥牛混種的狗狗梵高早前從北卡羅來納州一個鬥狗場獲救，當時牠耳朵受傷嚴重，不得不截肢，但失去一隻耳仔的牠，被動物義工發現牠的繪畫天份，就將牠命名為同樣少了一隻耳朵的名畫家「梵高」。
動物救援組織Happily Furever After Rescue創辦人 Jaclyn Gartner表示，她教梵高用舌頭畫畫，方法是將顏料和帆布放入膠袋裡，再於膠袋上塗上花生醬，讓梵高用舌頭移動顏料，創造出色彩繽紛的藝術品。
義工：10日前梵高獲領養的機會可說相當之微
動物救援組織大約10日前，為梵高舉辦了一場畫廊展覽，可惜只有2個人來看牠的作品。不過，一個在社交媒體平台上擁有數百萬粉絲的新聞網站NowThis分享了梵高的故事與創作，影片隨即在網上瘋傳，令他的大約 30 幅作品以每幅 40 美元的價格售出，可以用於動物救援。
動物義工亦在社交平台Facebook表示，梵高也收到來自世界各地人士提出收養。義工形容10日前，這隻失去了一隻耳朵的狗狗獲收養的機會可說微乎其微，然而藉著社交媒體的力量，牠已成為「名人」。動物義工更指：「我們目前正在為這個特殊超級巨星發掘潛能，敬請期待。」