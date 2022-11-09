鬥狗場獲救單耳狗以舌頭繪畫　網上爆紅救己助同類(有片)

美國一隻7歲與荷蘭傳奇畫家同名的梵高(Van Gogh)狗狗，在康涅狄格州的一間鬥狗場被動物救援組織救出，失去一隻耳仔的牠得到重生，以舌頭創作出與他同名系列作品，不單止舉辦畫展，賣出的畫作收益更將會用作動物救援，不但幫助了自己，亦救助同類。

由拳師及鬥牛混種的狗狗梵高早前從北卡羅來納州一個鬥狗場獲救，當時牠耳朵受傷嚴重，不得不截肢，但失去一隻耳仔的牠，被動物義工發現牠的繪畫天份，就將牠命名為同樣少了一隻耳朵的名畫家「梵高」。 動物救援組織Happily Furever After Rescue創辦人​​ Jaclyn Gartner表示，她教梵高用舌頭畫畫，方法是將顏料和帆布放入膠袋裡，再於膠袋上塗上花生醬，讓梵高用舌頭移動顏料，創造出色彩繽紛的藝術品。