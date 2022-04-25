鬧機師荒 美國短途航班改旅遊巴接送乘客

美國鬧機師荒，多間航空公司包括美國航空將短途機改由旅遊巴接送乘客。從6月3日起，來往賓夕法尼亞州費城(Philadelphia)國際機場與州內城市阿倫敦(Allentown)和新澤西州的大西洋城(Atlantic City)的航班，將改由Landline公司的旅遊巴接送搭客。聯合航空則在科羅拉多州Fort Collins和Breckenridge兩市提供接駁巴士，每天有4班巴士從州內丹佛市開往前者，開往後者則有一班。

從澳洲聘機師 聯合:150架內陸機或停飛

美國在疫情過後出現機師短缺，航空公司需加快訓練課程，甚至聘請海外機師。Breeze Airways、SkyWest和一間廉航都從澳洲引入機師，業內也提高薪金以吸引或挽留機師。根據聯邦勞工統計數字，至2030年每年平均會有1.45萬名新機師投身市場。聯合航空行政總裁Scott Kirby在電話會議中稱，「業界出現機師短缺是真的，大部分航空公司根本不能實現計劃好的載客目標，因為不夠機師，或最少未來5年都不能達標。」他說，聯合航空可能被迫停飛150架內陸機，即使國內航班需求增加。美國航空未有提及機師短缺問題，稱接駁國際航班的旅客改乘巴士來往費城與有關機場會「更方便」。即使在新冠肺炎爆疫前，美國已現機師短缺，但疫情來襲航班減少下，數千機師遭暫時解雇或提早退休。疫情緩下來航班恢復後，航空公司卻找不到足夠合資格機師。