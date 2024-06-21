極端氣候發威，印度遭受熱浪襲擊，首都德里酷熱難耐，有多達192名露宿者死亡。另外一年一度的麥加朝覲儀式，由於氣溫大部分時間都飆升至攝氏50度以上，目前朝聖者的死亡數字已超過千人。
印度當地媒體報道，6月11日至19日期間，德里有多達192名露宿者因為高溫而死亡。根據一份非政府組織整體發展中心的報告稱，這是同時期有記錄的最高死亡人數。而在過去的短短48小時內，印度警方就發現50具遺體，不過目前尚未確認這50名死者的死因，是否全部都與熱浪有關。
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當地氣溫高達51.8度
同時，醫院每天都收治數十名中暑患者，其中有些人狀況嚴重需要呼吸器支持，已有數人死亡。另一方面，由於正值一年一度的麥加朝覲儀式，來自全球各地的朝聖者湧入沙地阿拉伯。然而當地的氣溫高達攝氏51.8度，不斷有朝聖者中暑死亡的消息傳出。
沙地阿拉伯尚未公布有關朝聖者死亡的消息，不過當局曾在6月16日時報告了，有2,700多例的中暑衰竭病例。而根據十個國家報告，在一年一度的朝聖期間，共有1,081人死亡。埃及內閣周四宣布成立一個危機部門進行調查，並表示已確認50,752名正式登記的埃及朝聖者中，有28人死亡。
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高溫影響其他四大洲的城市
據法新社報道，沙地阿拉伯外交消息人士稱，朝聖者死亡的情況每年都會發生，目前尚不清楚今年是否異常高。然而社交平台上有數段影片顯示，沙地阿拉伯的街道上，有因中暑死亡的朝聖者屍體。
不僅印度和沙地阿拉伯正在經歷酷熱，高溫也影響了其他四大洲的城市。據美國國家海洋和大氣管理局地球觀測站（NASA Earth Observatory）稱，地中海沿岸國家的情況一直很糟糕，葡萄牙和希臘以及非洲北海岸的阿爾及利亞還爆發了森林火災。
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🇸🇦🇯🇴At least 14 Jordanians have died and 17 are missing during the ongoing Hajj in Saudi Arabia.— Attentive Media (@AttentiveCEE) June 16, 2024
This happened the day after several pilgrims reportedly died from heat stroke at temperatures reaching +48°C.#Hajj #SaudiArabia #Jordan #Mecca pic.twitter.com/9mRf3YwcYW