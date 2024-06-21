麥加熱浪下朝聖者死亡人數破千 印度192露宿者疑高溫致死

高溫影響其他四大洲的城市 據法新社報道，沙地阿拉伯外交消息人士稱，朝聖者死亡的情況每年都會發生，目前尚不清楚今年是否異常高。然而社交平台上有數段影片顯示，沙地阿拉伯的街道上，有因中暑死亡的朝聖者屍體。 不僅印度和沙地阿拉伯正在經歷酷熱，高溫也影響了其他四大洲的城市。據美國國家海洋和大氣管理局地球觀測站（NASA Earth Observatory）稱，地中海沿岸國家的情況一直很糟糕，葡萄牙和希臘以及非洲北海岸的阿爾及利亞還爆發了森林火災。 行山中暑︱玉桂山、蚺蛇尖等8個夏天不宜中暑黑點 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Climate change is not a future emergency. It’s happening now.



In India temperatures are pushing past 50 degrees Celsius. People are collapsing and dying from heatstroke. #ClimateActionNow pic.twitter.com/4Za5kIUyms — Gregory Andrews (@LyrebirdDream) June 1, 2024