「列根反關稅」廣告成導火線 特朗普怒向加國再徵10%關稅(有片)

令特朗普勃然大怒的廣告引用了列根講話，但字句經過取捨及調動。(互聯網)

美國總統特朗普前日在社交平台宣布，將對加拿大加徵10%的額外關稅，此舉被視為對加拿大安大略省政府在美播放「反關稅廣告」的直接報復，並令美加關係再轉趨緊張。

加拿大安大略省政府早前斥資7,500萬加元，在美國播放約一分鐘的「反關稅」廣告，剪輯了美國前總統列根於1987年宣布對日本徵收關稅、美日將作討論前，有關「自由和公平貿易」的講話片段。

廣告被指有曲解之嫌

廣告內容警告關稅可能引發貿易戰並傷害美國工人，提到「當有人說『讓我國對外國進口產品徵收關稅吧』時，看來他們是在做愛國之事，保護美國的產品及就業。有時它會在短時間內起作用」，但「長遠來看，這樣的貿易壁壘傷害了每一個美國工人和消費者」。批評者指列根講話全長5分鐘，但廣告大幅刪減，並調動字句次序，有曲解之嫌。