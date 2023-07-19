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2023-07-19 13:07:00

2023全球最強護照排名出爐　香港升一位 中國與玻利維亞並列 日本不敵這兩國未能5連冠？

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全球最強護照排名出爐，5連冠日本被這個國家擠下。(網上圖片)

全球最強護照排名出爐，5連冠日本被這個國家擠下。(網上圖片)

英國亨利護照指數(Henley Passport Index)公布2023年全球護照排名，新加坡打敗各國成為世界上最強護照，可以免簽證入境192個國家；德國、意大利和西班牙升至第2名；日本5年來首次跌落榜首，以189個免簽國滑落至第三。

亨利護照指數根據國際航空運輸協會 (IATA)的數據，在全球199個國家中，依各國護照能夠免持簽證進入目的地的數量進行排行，今日公布2023全球最強護照排名，冠軍是能免簽進入192個國家的新加坡；德國、意大利和西班牙以190個免簽國上升至第2，至於去年擁有193個免簽國的冠軍日本5年來首次跌落榜首，與奧地利、芬蘭、法國、盧森堡、韓國、瑞典6個國家以189個免簽國並列第三。英國和美國2014年曾並列第1，英國則扭轉趨勢在今年上升2級來到第4位，美國今年則比去年又下降了2名，排行第8

香港特區護照排第17位。(亨利護照指數網頁) 中國護照排第63位。(亨利護照指數網頁)

香港特區護照免簽170個國家排第17

至於香港特區護照則以免簽證入境170個國家，與安道爾並列第17位；中國以免簽證80個國家與玻利維亞並列63位。倒數二、三名分別為可免簽進入3029個國家的敘利亞、伊拉克；最後則是僅免簽27個國家的阿富汗。

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