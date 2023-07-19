2023全球最強護照排名出爐　香港升一位 中國與玻利維亞並列 日本不敵這兩國未能5連冠？

英國亨利護照指數(Henley Passport Index)公布2023年全球護照排名，新加坡打敗各國成為世界上最強護照，可以免簽證入境192個國家；德國、意大利和西班牙升至第2名；日本則5年來首次跌落榜首，以189個免簽國滑落至第三。

亨利護照指數根據國際航空運輸協會 (IATA)的數據，在全球199個國家中，依各國護照能夠免持簽證進入目的地的數量進行排行，今日公布2023全球最強護照排名，冠軍是能免簽進入192個國家的新加坡；德國、意大利和西班牙以190個免簽國上升至第2名，至於去年擁有193個免簽國的冠軍日本，5年來首次跌落榜首，與奧地利、芬蘭、法國、盧森堡、韓國、瑞典6個國家以189個免簽國並列第三。英國和美國2014年曾並列第1，英國則扭轉趨勢在今年上升2級來到第4位，美國今年則比去年又下降了2名，排行第8。